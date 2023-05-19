أوروبا تتحضر لحزمة عقوبات جديدة على روسيا.. والالماس اول الضحايا

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قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي، سيستهدف تجارة الألماس الروسية المربحة، في إطار السعي إلى تضييق قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.وصرح ميشيل للصحافيين "سنحدّ من تجارة الألماس الروسية"، في وقت يجتمع زعماء مجموعة السبع خلال قمة في مدينة هيروشيما اليابانية.في الموازاة، كشفت بريطانيا، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف واردات الألومنيوم والألماس والنحاس والنيكل في محاولة لتضييق قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان "كما تظهر العقوبات التي أُعلِنت، الجمعة، تظل مجموعة الدول السبع موحدة في مواجهة التهديد من جانب روسيا وثابتة في دعمنا لأوكرانيا".وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 300 مواطن روسي إضافيين، و70 شركة أجنبية جديدة تتعامل مع روسيا.وأشار مسؤول أميركي رفيع المستوى، إلى أن الإجراءات التقييدية الجديدة التي اتخذتها واشنطن بالتزامن مع قمة مجموعة السبع، لن تؤثر على روسيا فحسب، بل ستؤثر أيضا على دول ثالثة.