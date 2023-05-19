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خاص

زعيم عالمي "جدلي"سيحضر القمة؟

Lebanon 24
19-05-2023 | 02:45
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تردد ان مفاجأة القمة العربية في جدة ستكون في حضور زعيم  دولي يدور حوله الجدل حاليا.
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