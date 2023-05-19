خيارات طويلة الامد تستنسخ تجربة كوريا الجنوبية في أوكرانيا؟

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يخطط المسؤولون الأميركيون للاحتمال المتزايد بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستتحول إلى صراع مجمّد يستمر لسنوات عديدة، وربما عقودًا. وسيُضاف هذا الصراع إلى صفوف المواجهات الطويلة المماثلة في شبه الجزيرة الكورية وجنوب آسيا وما وراءها.وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، "تشمل الخيارات التي تمت مناقشتها داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن "التجميد" الطويل الأجل تحديد مكان الخطوط المحتملة التي ستوافق أوكرانيا وروسيا على عدم تجاوزها، ولكن لن يكون من الضروري أن تكون حدودًا رسمية. جرت المناقشات - رغم كونها مؤقتة - عبر وكالات أميركية مختلفة وفي البيت الأبيض. إنه السيناريو الذي قد يثبت النتيجة الأكثر واقعية على المدى الطويل بالنظر إلى أنه لا كييف ولا موسكو يبدو أنهما ميالان إلى الاعتراف بالهزيمة على الإطلاق. كما أصبح من المحتمل بشكل متزايد وسط الشعور المتزايد داخل الإدارة بأن الهجوم المضاد الأوكراني المقبل لن يوجه ضربة قاضية لروسيا".وتابعت الصحيفة، "قد يكون الصراع المجمد أيضًا نتيجة مستساغة سياسيًا على المدى الطويل بالنسبة للولايات المتحدة والدول الأخرى التي تدعم أوكرانيا. قد يعني ذلك أن عدد الاشتباكات العسكرية سينخفض، ومن المرجح أيضًا أن تنخفض تكاليف دعم كييف، وسيتضاءل الاهتمام العام بالحرب. قال مسؤول أميركي مطلع على مناقشات إدارة بايدن بشأن أوكرانيا: "نحن نخطط على المدى الطويل، سواء بدا الصراع مجمدا أم لا". قال المسؤول إن مثل هذا التخطيط هو محور تركيز متزايد للإدارة، بينما في الأشهر الماضية "كان الأمر كله يتعلق بالمدى العاجل والقصير الأجل"."وأضافت الصحيفة، "أكد مسؤولان أميركيان آخران ومسؤول سابق في إدارة بايدن أن تجميد القتال الممتد هو أحد الاحتمالات التي تستعد لها الولايات المتحدة. يفكر المسؤولون الأميركيون أيضًا في العلاقات الأمنية الطويلة المدى التي ستقيمها واشنطن مع كييف، فضلاً عن علاقة أوكرانيا بحلف الناتو العسكري. لا تزال مثل هذه المناقشات في مراحلها الأولى، حيث أكد المسؤولون الأميركيون أن الحرب ستظل ساخنة لبعض الوقت وأن إدارة بايدن عازمة على تزويد أوكرانيا بالأسلحة والدعم الذي تحتاجه لإخراج الروس من أكبر مساحة ممكنة".وتابعت الصحيفة، "قال مسؤول رفيع في إدارة بايدن تحدث نيابة عن البيت الأبيض، إنه يتم تقييم مجموعة من خطط الطوارئ، لكن الوضع مرن والتنبؤ الآمن الوحيد هو أن روسيا لن تغزو أوكرانيا. بينما يتجنب العديد من المسؤولين الأميركيين الحديث علنًا عن كيفية تطور الصراع الروسي الأوكراني، توقع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي مرارًا وتكرارًا أنه سينتهي بمفاوضات، وليس انتصارًا عسكريًا لأي من الجانبين".وبحسب الصحيفة، "في الوقت الحالي، تستعد أوكرانيا لهجوم مضاد ضد روسيا، على الرغم من أن التوقيت لا يزال غير واضح. وفي الأيام الأخيرة، اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأجيل الهجوم المضاد لأن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى المزيد من الأسلحة من شركائها الغربيين، في حين قال أيضًا إن "الخطوات المهمة الأولى سيتم اتخاذها قريبًا". ويتوقع المسؤولون الأميركيون استمرار القتال حتى بعد الهجوم المضاد. على المدى المتوسط، يتوقع الكثيرون إما حالة من الجمود، يستمر خلالها القتال ولكن لا يكسب أي من الجانبين مساحة كبيرة من الأراضي، أو حرب استنزاف، تنطوي على محاولة كلا الجانبين إلحاق خسائر فادحة بالأفراد والمعدات على أمل أن ينهار الخصم".وتابعت الصحيفة، "كلما طال القتال، زادت احتمالية شعور روسيا وأوكرانيا بضغوط دولية ومحلية للتفاوض على وقف إطلاق النار أو ابرام هدنة أو آلية قانونية أخرى لوقف الحرب، إن لم يكن إنهاءها رسميًا. يقول بعض المسؤولين والمحللين الأميركيين إن أحد النماذج التقريبية قد يكون الحرب الكورية. انتهى القتال النشط في هذا الصراع بهدنة في عام 1953، ولكن حتى بعد 70 عامًا، لم يتم الإعلان رسميًا عن انتهاء الحرب. ومن الأمثلة الأخرى التي يحتمل أن تكون ذات صلة نزاع عام 2008 بين جورجيا وروسيا حول مقاطعتين، والمواجهة بين الهند وباكستان البالغة من العمر أكثر من 70 عامًا حول منطقة كشمير".وبحسب الصحيفة، "يختلف التدخل الغربي في كل حالة. قاتلت الولايات المتحدة في الحرب الكورية ولا يزال لديها الآلاف من القوات في كوريا الجنوبية، لكن كان لواشنطن دور ضئيل في صراعات أخرى، مثل كشمير. وقال مسؤول مخابرات أميركي سابق إن مساعدي بايدن يبدو أنهم أكثر استعدادًا هذه الأيام لمناقشة الضمانات الأمنية طويلة الأجل لأوكرانيا - وهي علامة أخرى على أنهم يفكرون جيدًا في ما بعد الهجوم المضاد الأوكراني المقبل".وتابعت الصحيفة، "أكد المسؤول الكبير في إدارة بايدن أن المسؤولين الأميركيين يتحدثون مع الأوكرانيين حول طبيعة العلاقة في المستقبل. وقال المسؤول "نريد أوكرانيا يمكنها الدفاع عن نفسها وردع الهجمات المستقبلية"، مؤكدا أن واشنطن لن تضغط على أوكرانيا للدخول في مفاوضات ضد إرادتها. وحذر محللون ومسؤولون من افتراض أن الصراع المجمد يترجم إلى استقرار جيوسياسي أو معاناة أقل بين المدنيين المحاصرين في الأراضي المتنازع عليها. وأصبحت شبه الجزيرة الكورية والهند وباكستان الآن بؤرتي اشتعال نووي نتيجة للقرارات التي اتخذتها الحكومات المشاركة في العقود منذ بدء المعارك لأول مرة".وأضافت الصحيفة، "إذا استمر وقف إطلاق النار لفترة كافية، فمن المحتمل أيضًا أن يتلاشى اهتمام الجمهور بالحرب. ويمكن أن يخفف ذلك من الضغط السياسي على العواصم الغربية من جانب منتقدي جهود مساعدة كييف. لكنه قد يعني أيضًا دفعًا أقل من تلك العواصم لحل النزاع بشكل نهائي. جادل المسؤولون الأميركيون والأوروبيون بأنه سيكون من غير المنطقي تصديق أن التهديد من روسيا لأوكرانيا سيتلاشى في أي وقت قريب - حتى لو توقف القتال لفترة طويلة أو لم يعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزءاً من المشهد".