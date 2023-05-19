إعدام 3 أشخاص في ايران بعد إدانتهم بقتل رجال أمن خلال الاحتجاجات

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أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن أحكاما بالإعدام نفذت، في حق ثلاثة رجال أدينوا بالتورط في مقتل أفراد من قوات الأمن، خلال التظاهرات التي اندلعت العام الماضي في البلاد، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.وقالت إن مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، أعدموا في مدينة أصفهان بوسط البلاد.وذكرت أن الرجال الثلاثة ضالعون في مقتل اثنين من أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية ورجل أمن.وصدرت الأحكام بعد إدانتهم بـ"الحرابة"، خلال تظاهرة في مدينة أصفهان (وسط)، على ما ذكر موقع وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية "ميزان أون لاين".وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الخميس، أن الولايات المتحدة تدعو النظام الإيراني إلى الامتناع عن إعدام ثلاثة ناشطين.وقال: "ننضم إلى الشعب الإيراني والمجتمع الدولي في الدعوة إلى عدم إعدام ثلاثة ناشطين إيرانيين".ومضى مؤكدا "ندعو السلطات الإيرانية إلى وقف قتل المدنيين والمحاكم الصورية".وقبل نحو أسبوع، حذرت منظمة العفو الدولية من أن ثلاثة رجال حُكم عليهم بالإعدام في إيران بسبب الاحتجاجات يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد أن أيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة بحقهم.واعتقل الرجال الثلاثة في تشرين الثاني عام 2022 على خلفية احتجاجات في وسط مدينة أصفهان، وحكم عليهم بالإعدام في كانون الثاني عام 2023.