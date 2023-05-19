قادة مجموعة السبع يكرمون ضحايا القصف الذري لهيروشيما

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زار قادة دول مجموعة السبع في هيروشيما أماكن تخلد ذكرى أهوال الدمار الذي ألحقته قنبلة ذرية بهذه المدينة اليابانية في 1945.واستقبل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا رؤساء دول وحكومات أكبر سبع ديموقراطيات صناعية وبينها عدد من القوى النووية، في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام.ووضع قادة مجموعة السبع وبينهم الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون أكاليل ورود الجمعة على النصب التذكاري لحوالى 140 ألف شخص قتلوا في القنبلة الذرية الأميركية في السادس من آب 1945، وزاروا "متحف النصب التذكاري للسلام" الشاهد على رعب القصف الذري.