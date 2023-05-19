الرئيس الأوكراني يشارك في القمة العربية

أفادت "رويترز" ان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طريقه إلى جدة للمشاركة في جلسات القمة العربية.

ووفقا للمعلومات فان الرئيس الأوكراني سيغادر جدة بعد مشاركته في القمة العربية إلى هيروشيما لحضور اجتماعات G7.

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