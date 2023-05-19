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عربي-دولي

الرئيس الأوكراني يشارك في القمة العربية

Lebanon 24
19-05-2023 | 03:50
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أفادت "رويترز" ان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طريقه إلى جدة للمشاركة في جلسات القمة العربية.
 
ووفقا للمعلومات فان الرئيس الأوكراني سيغادر جدة بعد مشاركته في القمة العربية إلى هيروشيما لحضور اجتماعات G7.
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وكان "لبنان 24" قد أورد خلال ساعات الصباح الأولى خبرا يشير الى مشاركة "زعيم عالمي" في القمة العربية. لقاءة الخبر اضغط هنا.
 
 
 
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