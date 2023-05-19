"مجموعة السبع" تتعهد مواصلة دعم أوكرانيا ورفع التكاليف على روسيا

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جدد زعماء مجموعة السبع في بيان بشأن أوكرانيا التزامهم بالوقوف سوياً ضد "حرب العدوان الروسي غير الشرعية وغير المبررة" ضد أوكرانيا.وأعادوا التأكيد على التزامهم بتوفير المساعدات المالية والإنسانية والعسكرية والدعم الدبلوماسي الذي تتطلبه أوكرانيا "مهما طال الأمر".وأعلنوا فرض عقوبات وإجراءات جديدة لزيادة التكاليف على روسيا، و"هؤلاء الذين يدعمون جهودها الحربية".وقالوا إنهم يبنون على نجاح جهودهم لضمان أن روسيا "لا يمكنها استخدام وفرة الطاقة لديها كسلاح ضد دول المجموعة أو العالم".وشددوا على أن السلام لا يمكن تحقيقه من دون "الانسحاب غير المشروط للقوات والمعدات الروسية" من الأراضي الأوكرانية، مؤكدين على أن هذا "يجب أن يكون جزءاً من أي دعوة للسلام".وانطلقت اجتماعات المجموعة في هيروشيما باليابان، الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة زعماء المجموعة.