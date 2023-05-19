Advertisement

عربي-دولي

"مجموعة السبع" تتعهد مواصلة دعم أوكرانيا ورفع التكاليف على روسيا

Lebanon 24
19-05-2023 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1068533-638200922061731633.jpg
Doc-P-1068533-638200922061731633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جدد زعماء مجموعة السبع في بيان بشأن أوكرانيا التزامهم بالوقوف سوياً ضد "حرب العدوان الروسي غير الشرعية وغير المبررة" ضد أوكرانيا.

وأعادوا التأكيد على التزامهم بتوفير المساعدات المالية والإنسانية والعسكرية والدعم الدبلوماسي الذي تتطلبه أوكرانيا "مهما طال الأمر".
Advertisement

وأعلنوا فرض عقوبات وإجراءات جديدة لزيادة التكاليف على روسيا، و"هؤلاء الذين يدعمون جهودها الحربية".

وقالوا إنهم يبنون على نجاح جهودهم لضمان أن روسيا "لا يمكنها استخدام وفرة الطاقة لديها كسلاح ضد دول المجموعة أو العالم".

وشددوا على أن السلام لا يمكن تحقيقه من دون "الانسحاب غير المشروط للقوات والمعدات الروسية" من الأراضي الأوكرانية، مؤكدين على أن هذا "يجب أن يكون جزءاً من أي دعوة للسلام".

وانطلقت اجتماعات المجموعة في هيروشيما باليابان، الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة زعماء المجموعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:33 | 2023-05-19
05:30 | 2023-05-19
04:48 | 2023-05-19
04:30 | 2023-05-19
03:59 | 2023-05-19
03:50 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website