23
o
بيروت
21
o
طرابلس
14
o
صور
22
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
27
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل من علاقة للقاحات "كورونا" بحالات الوفاة المفاجئة؟
Lebanon 24
19-05-2023
|
05:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تزايد أعداد الوفيات المفاجئة وخاصة في فئة الشباب، والتي شهدت مؤخراً وفاة الفنان السعودي فهد الحيان وقبله الفنان المصري مصطفى درويش وغيرهما، أثيرت تساؤلات حول علاقة كوفيد-19 أو كورونا ولقاحاتها، بالأمر.
Advertisement
وبهذا الصدد قال الدكتور إسلام استشاري أمراض القلب والشرايين، إن حقبة كورونا علمتنا أن مرض كوفيد -19 قد يسبب ارتفاع معاملات التجلط بالجسم، وقد يؤدي للإصابة بنوبات قلبية أو قد يتسبب في جلطات رئوية للمصابين به.
أما بالنسبة للقاحات، فقال إن الحديث عن الآثار السلبية للقاحات واحتمال تسببها في الجلطات بأنواعها حديث شائك علمياً، لافتاً إلى أن الحالات المرتبطة باللقاحات لأناس لديهم الاستعداد الجسدي أصلاً لحدوث مثل هذا النوع من التجلط سواء كان قلبياً أو رئوياً أو غيرهما من الأماكن بالجسم وهو مشابه لحالة ممكن أن تتسبب فيها مميعات الدم مثل مادة الإيبيرين وهو معروف بأنه مسيل في الدم على عكس ما يحدث لبعض الناس بسببه.
وأشار الدكتور إسلام إلى أنه بالعادة لا تتسبب مثل هذه الحالة السالف ذكرها، بالتوقف المفاجئ للقلب فالمشاهدات أغلبها تكون حالات تخثر بالدم وجلطات رئوية أو قلبية دونما أي توقف مفاجئ للقلب، معتقداً استناداً على الأسباب العلمية، أن هؤلاء الذين تعرضوا للوفاة بهذه الطريقة كان لديهم استعداد جسدي سواء كان وراثيا أو جينيا لحدوث مثل هذه النوبات القلبية.
واختتم حديثه، بأنه لم يثبت علمياً حتى الآن أن اللقاحات هي المتسبب الرئيسي أو المباشر في حدوث نوبات قلبية أو توقف مفاجئ للقلب أو وفاة مفاجئة. (العربية)
عربي-دولي
صحة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قريباً.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان بـ"الدولار" و "صيرفة"
Lebanon 24
قريباً.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان بـ"الدولار" و "صيرفة"
14:10 | 2023-05-18
18/05/2023 02:10:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي بفستان جريء شفاف... والجمهور يُهاجمها: "ما صرلو سنة ميّت خيّك" (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي بفستان جريء شفاف... والجمهور يُهاجمها: "ما صرلو سنة ميّت خيّك" (صور)
11:11 | 2023-05-18
18/05/2023 11:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2023-05-18
18/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم تفاصيله
12:19 | 2023-05-18
18/05/2023 12:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الإنترنت سيرتفع في لبنان.. هكذا قد يُصبح بعد أشهر
Lebanon 24
سعر الإنترنت سيرتفع في لبنان.. هكذا قد يُصبح بعد أشهر
15:04 | 2023-05-18
18/05/2023 03:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:27 | 2023-05-19
بث مباشر.. بدء أعمال القمة العربيّة في جدة (فيديو)
06:51 | 2023-05-19
مسودة بيان "القمة العربية": نحثّ السلطات اللبنانية على مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة
07:53 | 2023-05-19
بن سلمان: نأمل أنّ تُشكّل عودة سوريا إلى الجامعة العربية إنهاء لأزمتها
09:00 | 2023-05-19
الرئيس التونسي: لوضع حد للانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني
09:00 | 2023-05-19
بين أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو... من سيدعم سنان أوغان؟
08:58 | 2023-05-19
الرئيس الموريتاني: نأمل أن تستعيد دمشق دورها المحوري في تعزيز العمل العربي المشترك
فيديو
بث مباشر.. بدء أعمال القمة العربيّة في جدة (فيديو)
Lebanon 24
بث مباشر.. بدء أعمال القمة العربيّة في جدة (فيديو)
07:27 | 2023-05-19
19/05/2023 16:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
02:43 | 2023-05-18
19/05/2023 16:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
19/05/2023 16:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact