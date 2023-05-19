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عربي-دولي

البرهان يعفي دقلو... من عيّن في منصب نائب رئيس مجلس السيادة؟

Lebanon 24
19-05-2023 | 06:18
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أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان مرسوما، اليوم الجمعة، بإعفاء قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، من منصب نائب رئيس المجلس اعتبارا من اليوم.
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كما عين البرهان زعيم المتمردين السابق مالك عقار في منصب نائب رئيس مجلس السيادة. (سكاي نيوز)
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