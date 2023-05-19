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عربي-دولي

بعد تعرّض الأمير هاري لمطاردة "خطيرة"... سوناك يُعلّق: ليست ضمن أولوياتي

Lebanon 24
19-05-2023 | 06:30
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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن "السيارات في نيويورك ليست من أولوياتي" بعد أن كشف الأمير هاري عن تعرضه وزوجته لمطاردة خطيرة من قبل مصورين في المدينة الأمريكية.

وفي مقابلة من اليابان على هامش مشاركته باجتماع "مجموعة السبع الكبار"، أشار سوناك إلى أنه "ليس على علم بالحادث"، ولدى سؤال عما إذا كان يتعاطف مع انتهاك محتمل للخصوصية أو الأمان، قال: "أعتقد أننا جميعا نريد التأكد من أننا نعيش حياتنا اليومية في أمن وأمان".
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وأضاف: "وظيفتي كرئيس للوزراء هي ضمان شعور الجميع بالأمان في بلدنا. لهذا السبب وضعنا 20.000 شرطي إضافي في الشارع. لهذا السبب نمنحهم الصلاحيات للتعامل مع أشياء مثل جرائم السلاح الأبيض"، وتابع قائلا: "الحادث قيد التحقيق في الولايات المتحدة. السيارات في نيويورك ليست في الحقيقة من أولوياتي أو مسؤوليتي. أولويتي ومسؤوليتي هي سلامة الناس في وطننا". (روسيا اليوم)
 
 
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