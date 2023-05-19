إعلامي سعودي يكشف تبعية الطائرة التي تقل زيلينسكي إلى السعودية

كشف إعلامي سعودي أنّ الطائرة التي تقل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى مدينة جدة للمشاركة بالقمة العربية، هي طائرة حكومية فرنسية. (روسيا اليوم)

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