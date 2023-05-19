Advertisement

عربي-دولي

إعلامي سعودي يكشف تبعية الطائرة التي تقل زيلينسكي إلى السعودية

Lebanon 24
19-05-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1068563-638200995784025899.jpg
Doc-P-1068563-638200995784025899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف إعلامي سعودي أنّ الطائرة التي تقل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى مدينة جدة للمشاركة بالقمة العربية، هي طائرة حكومية فرنسية. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: لن نخضع لأي دولة أجنبية
lebanon 24
19/05/2023 16:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: القرم هي مركز المسلمين وهي تعاني من الاحتلال والقمع الروسي
lebanon 24
19/05/2023 16:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: مجبرون على مواصلة القتال ولا أحد يوافق على تسليم أرضه
lebanon 24
19/05/2023 16:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: نثمن الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى
lebanon 24
19/05/2023 16:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24

طائرة

زيلينسكي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:27 | 2023-05-19
06:51 | 2023-05-19
07:53 | 2023-05-19
09:00 | 2023-05-19
09:00 | 2023-05-19
08:58 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website