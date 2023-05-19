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عربي-دولي

"لبنان 24": في هذه القاعة ستُعقد القمة العربيّة (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-05-2023 | 06:43
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حصل "لبنان 24" على صور القاعة، حيث ستُعقد القمة العربيّة اليوم، في جدّة، في المملكة العربيّة السعوديّة.
 
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أمّا في الصورة أدناه، حيث تظهر أعلام الدول العربيّة المشاركة في القمة، سيلتقط المشاركون في القمة الصور التذكاريّة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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