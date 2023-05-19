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عربي-دولي

الرئيس زيلينسكي يصل إلى جدة لحضور القمة العربية (فيديو وصور)

Lebanon 24
19-05-2023 | 07:07
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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة جدة لحضور القمة العربية في السعودية، بطائرة فرنسية أقلعت من بولندا.
وقال الرئيس الأوكراني إنه سيجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أول زيارة له إلى المملكة.
 
 
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وأضاف أن السعودية تضطلع بدور مهم، وأنه مستعد لنقل التعاون معها إلى مستوى جديد، وأن زيارته للسعودية ستتناول موضوعات بينها التعاون في مجال الطاقة.
 
 
وكانت رويترز نقلت عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس الأوكراني في طريقه لحضور القمة العربية في السعودية.
 
 
وقال المصدر، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المعلومات، إن زيلينسكي سيحضر قمة الجامعة العربية في وقت لاحق اليوم الجمعة.
 
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وأضاف المصدر أنها فرصة للزعيم الأوكراني للضغط على الحلفاء والدول التي لا تزال تتخذ موقفا محايدا في الصراع بين أوكرانيا وروسيا.
وبحسب المصدر، سيسافر زيلينسكي بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان على متن طائرة حكومية فرنسية.
وفي هيروشيما اليابانية، حيث يجتمع زعماء أقوى ديمقراطيات في العالم اليوم الجمعة لمناقشة طرق جديدة لمعاقبة روسيا إثر عمليتها الخاصة في أوكرانيا، سيقوم زيلينسكي بأبعد رحلة له عن بلاده حيث يستعد القادة لكشف النقاب عن عقوبات جديدة على روسيا بسبب الحرب.
وأكد أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على التلفزيون الوطني أن زيلينسكي سيحضر القمة.


وقال الزعيم الياباني فوميو كيشيدا إنه دعا زيلينسكي إلى قمة مجموعة السبع خلال زيارته إلى كييف في اذار.

ومن المقرر أيضا أن يظهر زيلينسكي افتراضيا في اجتماع قادة مجموعة السبع اليوم الجمعة، حيث سيتم إطلاعهم على الأوضاع في ساحة المعركة وسيوافقون على تكثيف جهودهم لتقييد جهود موسكو الحربية. (العربية + سكاي نيوز)
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