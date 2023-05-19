بث مباشر.. بدء أعمال القمة العربيّة في جدة (فيديو)

ما زالت أعمال القمة العربية الـ32 التي تعقد في جدّة - السعودية، مستمرة حتى الآن، وذلك بحضور العديد من القادة العرب.

كلمة رئيس الوزراء الجزائري

Advertisement

وبدأت القمة بكلمةٍ لرئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن الذي قال: "إحتضنا القمة العربية في دورتها السابقة وسط تحدّيات دولية كبيرة، وعملنا على توحيد الصف الفلسطيني من خلال إعلان الجزائر".

وأضاف: "شعار لم الشمل تلخصّ بعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، كما أننا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني الذي نرفض الإجراءات العقابية الإسرائيلية بحقه".

وتابع عبد الرحمن: "ندعو إلى تعزيز صمود أهلنا في القدس، وندعو مجلس الأمن إلى وقف الإعتداءات الإسرائيلية، كما إننا نثمن كل الجهود المبذولة لحل الأزمة في اليمن، فيما ندعو في الوقت نفسه إلى حل سريع للأزمة السودانية من دون تدخلاتٍ خارجية".

وثمّن عبد الرحمن "جهود السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربيّة"، مؤكداً على دورها الأساسي في لم الشمل العربي.

وأثر ذلك، سلم رئيس الوزراء الجزائري نيابة عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئاسة القمة العربية في دورتها الجديدة للمملكة العربية السعودية ممثلة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقتٍ سابق، نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مسودة البيان الختامي للقمة العربية العادية، وتضمنت أكثر من 30 قضية ترتبط بشؤون العالم العربي، بدءاً من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، مروراً بالملف الإيراني وصولاً إلى قضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.

كلمة ولي العهد السعودي

بدوره، أكد الأمير محمد بن سلمان أن "القضية كانت ولا زالت قضية العرب المحورية"، مشدداً على أنه "لن يتم السماح بأن تتحول منطقتنا إلى ساحة صراعات"، وقال: "نؤكد للدول الصديقة في الشرق والغرب بأننا ماضون في السلام، كما نأمل أن تشكل عودة سوريا إلى الجامعة العربية إنهاء لأزمتها".



ولفت بن سلمان إلى ضرورة أن تكون لغة الحوار هي الأساس في السودان، معرباً عن ترحيب المملكة بتوقيع طرفي النزاع في السودان على إعلان جدة، وأضاف: "نأمل أن تتوصل مباحثات جدة إلى وقف فعال لإطلاق النار في السودان".



وفي سياق حديثه، رحب بن سلمان بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي يحضر القمة العربية، كما رحب أيضاً بالرئيس السوري بشار الأسد.

أبو الغيط

من ناحيته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنّ "المشهد الدولي يمرّ بأشد الفترات خطورة في العالم المعاصر"، مشدداً على ضرورة التمسك بالمصالح العربية لمواجهة ضغوط الإستقطاب الدولي.



ودعا أبو الغيط إلى الحفاظ على السودان ومقدراته، كما رأى أن هناك فرصة لمعالجة الأزمة في سوريا، وقال: "وفي هذا الإطار، نرحب بحضور الرئيس بشار الأسد في القمة، كما نُرحب بالإتفاق بين السعودية وإيران".

زيلينسكي

وكانت للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كلمة أمام القمة العربية أكد فيها أنّ "الأوكرانيين لم يختاروا طريق الحرب"، وقال: "لن نخضع لأي دولة أجنبية، كما أننا لم ننخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دولة أخرى".

ورأى زيلينسكي أن "ما يحدث في بلادنا حرب وليس مجرد نزاع"، مؤكداً أن "الهدف هو حماية الشعب الأوكراني"، وقال: "روسيا تواصل سياسة الإبتزاز النووي، ولن نخضع لمطامعها، ومئات الآلاف من أطفالنا تم ترحيلهم إلى روسيا وفصلهم عن أسرهم".

وأكمل: "علاقاتنا مع العرب متجذرة في العديد من المجالات ونرحب بالمزيد من الاستثمارات العربية في أوكرانيا، ومجبرون على مواصلة القتال ولا أحد يوافق على تسليم أرضه".

أمين عام الإتحاد الإفريقي

إلى ذلك، رحّب الأمين العام للإتحاد الإفريقي موسى فقي محمد بـ"جهود السعودية والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في السودان"، وقال: "لا يمكن حل الأزمة في السودان بالطرق العسكرية، كما أنه يجب إتخاذ قراراتٍ حاسمة لحل الأزمات التي تواجهها المنطقة".

ولفت محمد إلى أنّ المنطقة تمر بظروف دولية دقيقة، معتبراً أن "الحرب الروسية - الأوكرانية تُهدّد مصادر الطاقة والأمن الغذائي العالمي".

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

وفي كلمته أمام الحاضرين، أكّد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه على عمق الروابط مع الجامعة العربية، داعياً إلى تكثيف التعاون لدعم الشعب الفلسطيني.

كذلك، شدّد طه على ضرورة حل الأزمة في السودان بأسرع وقتٍ ممكن، بما يحقق تطلعات شعبه، وقال: "لم ندخر جهداً لوقف الصراع في السودان منذ اليوم. مع هذا، نؤكد دعمنا لمبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين".

ملك الأردن

بدوره، أكد ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين أنّ "منظومة العمل العربي المشترك تستدعي تعزيز التعاون بين دولنا"، وقال: "ثمن الأزمة في سوريا كان غالياً ونُرحب بعودتها إلى الجامعة العربية كخطوة مهمة للحل السياسي".

وشدّد الملك عبد الله الثاني على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معتبراً أن "السلام العادل والشامل يتحقق من خلال حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة".

وأردف: "لا يمكن تحقيق السلام مع استمرار الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والسلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

الرئيس المصري

من جهته، رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السّيسي أن "المنطقة تمرّ بظروف قاسية تهدد الحاضر والمستقبل"، معتبراً أن "الحفاظ على المؤسسات الوطنية لدولنا هو أمر ضروري وحيوي"، وأضاف: "لا بُدّ من تفعيل مفهوم العمل العربي المشترك، وسندعم كل الجهود لتفعيل التعاون العربي لمراعاة مصالحنا، كما أننا نؤكد أنَّ الأمن القومي العربي كلٌّ لا يتجزأ".

وفي كلمته أمام القمة العربيّة، رحّب السيسي بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، معلناً إستمرار مصر في جهودها لتثبيت التهدئة في غزّة، وقال: "نؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية لتحقيق السلام في المنطقة، كما نؤكد تمسكنا بمبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وختم: "حان الوقت لاتخاذ زمام المبادرة لضبط العلاقات مع دول الجوار".

ملك البحرين



وفي كلمة له أمام القمة، قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إنّه "لا بد من نهج السلام العادل والشامل لإستقرار المنطقة"، مُرحّباً بـ"عودة سوريا إلى الجامعة العربية"، وقال: "ندعو إلى تحقيق التكامل العربي، كما نطالب باستكمال مسيرة السلام بما يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة".

وأكد آل خليفة دعم بلاده حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، مُعرباً عن أمله في أن تنجح جهود حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

الرئيس الفلسطيني



إلى ذلك، أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"مواقف القادة العرب الثابتة تجاه القضية الفلسطينية"، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".

وضمن كلمته، رحّب عباس بحضور الرئيس السوري بشار الأسد لأعمال القمة العربية، مؤكداً أهمية الحفاظ على التماسك بين جميع الإخوة العرب.

رئيس موريتانيا

من ناحيته، قال رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني إنّ "التغييرات التي يواجهها العالم تستدعي رصّ الصفوف العربية"، مشيداً بـ"عودة سوريا إلى الحضن العربي"، وقال: "نأمل أن تستعيد دمشق دورها المحوري في تعزيز العمل العربي المشترك".

كذلك، أشاد الغزواني بـ"جهود السعودية لرعاية محادثات بين الأطراف السودانية"، مديناً في الوقت نفسه الإعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

رئيس تونس

إلى ذلك، أكدَ الرئيس التونسي قيس سعيد أنّ "التحديات التي نواجهها كبيرة وأهمها المحافظة على دولنا"، وقال: "تونس ثابتة على استقلال استقرارها وعدم الانخراط في أي تحالف ضد آخر. العالم الذي يتشكل اليوم يجب ألا يتشكل على حساب أمتنا بل نريد أن نكون شركاء في ذلك".





واعتبر سعيد أنَّ "تغييب المؤسسات الوطنية غرضه نشر الفوضى في دولنا"، مشدداً على ضرورة وضع حد للانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والصمت الدولي تجاهها نفس الأمن"، وقال: "ندعو بشكل عاجل إلى وقف سفك الدماء في السودان وأن يستعيد اليمن السعيد سعادته، كما ندعم أن يحسم الشعب الليبي أمره بنفسه عبر الانتخابات".

لمتابعة بث مباشر للقمة.. إليكم الفيديو المرفق