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عربي-دولي

بالصور.. هذا هو جدول أعمال القمة العربيّة المنعقدة في جدّة

Lebanon 24
19-05-2023 | 07:03
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حصل "لبنان24" على صورٍ للبرنامج النهائي الخاص بالقمة العربية الـ32 المنعقدة في جدة - المملكة العربية السعودية، والتي انطلقت عند الساعة 2.30 من ظهر اليوم الجمعة.
 
وفي وقتٍ سابق، نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مسودة البيان الختامي للقمة العربية العادية، وتضمنت أكثر من 30 قضية ترتبط بشؤون العالم العربي، بدءاً من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، مروراً بالملف الإيراني وصولاً إلى قضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.
 
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