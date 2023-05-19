Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء الجزائر: نثمن جهود السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

Lebanon 24
19-05-2023 | 07:49
A-
A+
Doc-P-1068597-638201048206711830.jpg
Doc-P-1068597-638201048206711830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت القمة العربية التي انطلقت بجدة بكلمةٍ لرئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن الذي قال: "إحتضنا القمة العربية في دورتها السابقة وسط تحدّيات دولية كبيرة، وعملنا على توحيد الصف الفلسطيني من خلال إعلان الجزائر". 
Advertisement
 
وأضاف: "شعار لم الشمل تلخصّ بعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، كما أننا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني الذي نرفض الإجراءات العقابية الإسرائيلية بحقه".
 
وتابع عبد الرحمن: "ندعو إلى تعزيز صمود أهلنا في القدس، وندعو مجلس الأمن إلى وقف الإعتداءات الإسرائيلية، كما إننا نثمن كل الجهود المبذولة لحل الأزمة في اليمن، فيما ندعو في الوقت نفسه إلى حل سريع للأزمة السودانية من دون تدخلاتٍ خارجية". 
 
وثمّن عبد الرحمن "جهود السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربيّة"، مؤكداً على دورها الأساسي في لم الشمل العربي. 
 
وأثر ذلك، سلم رئيس الوزراء الجزائري نيابة عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئاسة القمة العربية في دورتها الجديدة للمملكة العربية السعودية ممثلة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 

وفي وقتٍ سابق، نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مسودة البيان الختامي للقمة العربية العادية، وتضمنت أكثر من 30 قضية ترتبط بشؤون العالم العربي، بدءاً من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، مروراً بالملف الإيراني وصولاً إلى قضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:27 | 2023-05-19
06:51 | 2023-05-19
07:53 | 2023-05-19
09:00 | 2023-05-19
09:00 | 2023-05-19
08:58 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website