رئيس وزراء الجزائر: نثمن جهود السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

بدأت القمة العربية التي انطلقت بجدة بكلمةٍ لرئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن الذي قال: "إحتضنا القمة العربية في دورتها السابقة وسط تحدّيات دولية كبيرة، وعملنا على توحيد الصف الفلسطيني من خلال إعلان الجزائر".

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وأضاف: "شعار لم الشمل تلخصّ بعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، كما أننا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني الذي نرفض الإجراءات العقابية الإسرائيلية بحقه".

وتابع عبد الرحمن: "ندعو إلى تعزيز صمود أهلنا في القدس، وندعو مجلس الأمن إلى وقف الإعتداءات الإسرائيلية، كما إننا نثمن كل الجهود المبذولة لحل الأزمة في اليمن، فيما ندعو في الوقت نفسه إلى حل سريع للأزمة السودانية من دون تدخلاتٍ خارجية".

وثمّن عبد الرحمن "جهود السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربيّة"، مؤكداً على دورها الأساسي في لم الشمل العربي.

وأثر ذلك، سلم رئيس الوزراء الجزائري نيابة عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئاسة القمة العربية في دورتها الجديدة للمملكة العربية السعودية ممثلة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وفي وقتٍ سابق، نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مسودة البيان الختامي للقمة العربية العادية، وتضمنت أكثر من 30 قضية ترتبط بشؤون العالم العربي، بدءاً من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، مروراً بالملف الإيراني وصولاً إلى قضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.