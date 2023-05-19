بن سلمان: نأمل أنّ تُشكّل عودة سوريا إلى الجامعة العربية إنهاء لأزمتها

أكد ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان أن "القضية كانت ولا زالت قضية العرب المحورية"، مشدداً على أنه "لن يتم السماح بأن تتحول منطقتنا إلى ساحة صراعات"، وقال: "نؤكد للدول الصديقة في الشرق والغرب بأننا ماضون في السلام، كما نأمل أن تشكل عودة سوريا إلى الجامعة العربية إنهاء لأزمتها".

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ولفت بن سلمان في كلمة ألقاها خلال القمة العربيّة في جدة إلى "ضرورة أن تكون لغة الحوار هي الأساس في السودان"، معرباً عن "ترحيب المملكة بتوقيع طرفي النزاع في السودان على إعلان جدة"، وأضاف: "نأمل أن تتوصل مباحثات جدة إلى وقف فعال لإطلاق النار في السودان".

وفي سياق حديثه، رحب بن سلمان بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي يحضر القمة العربية، كما رحب أيضاً بالرئيس السوري بشار الأسد.