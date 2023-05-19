ملك الأردن: السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين أنّ "منظومة العمل العربي المشترك تستدعي تعزيز التعاون بين دولنا"، وقال: "ثمن الأزمة في سوريا كان غالياً ونُرحب بعودتها إلى الجامعة العربية كخطوة مهمة للحل السياسي".

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وشدّد الملك عبد الله الثاني في كلمة ألقاها خلال القمة العربية في جدة على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معتبراً أن "السلام العادل والشامل يتحقق من خلال حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة".

وأردف: "لا يمكن تحقيق السلام مع استمرار الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والسلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة".