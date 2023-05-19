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عربي-دولي

السيسي: حان الوقت لاتخاذ زمام المبادرة لضبط العلاقات مع دول الجوار

Lebanon 24
19-05-2023 | 08:37
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رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السّيسي أن "المنطقة تمرّ بظروف قاسية تهدد الحاضر والمستقبل"، معتبراً أن "الحفاظ على المؤسسات الوطنية لدولنا هو أمر ضروري وحيوي"، وأضاف: "لا بُدّ من تفعيل مفهوم العمل العربي المشترك، وسندعم كل الجهود لتفعيل التعاون العربي لمراعاة مصالحنا، كما أننا نؤكد أنَّ الأمن القومي العربي كلٌّ لا يتجزأ".
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وفي كلمته أمام القمة العربيّة، رحّب السيسي بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، معلناً إستمرار مصر في جهودها لتثبيت التهدئة في غزّة، وقال: "نؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية لتحقيق السلام في المنطقة، كما نؤكد تمسكنا بمبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
 
وختم: "حان الوقت لاتخاذ زمام المبادرة لضبط العلاقات مع دول الجوار".
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