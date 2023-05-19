Advertisement

عربي-دولي

بالصور.. هكذا كان اللقاء الأول بين السيسي والأسد

Lebanon 24
19-05-2023 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1068642-638201085690985527.jpeg
Doc-P-1068642-638201085690985527.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وثّقت صور التقطتها عدسات الكاميرات في جدة أول لقاء يجمع بين الرئيس السوري بشار الأسد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" صور الرئيسين خلال مصافحة بعضهما بعضا، حيث دار حديث صغير بينهما أثناء الاستعداد للصورة التذكارية في قمة جدة.
Advertisement
 
Image



ووصل الرئيس السوري بشار الأسد مساء أمس الخميس إلى جدة لحضور أعمال القمة العربية الـ32، بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
 
 
Image


وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:22 | 2023-05-19
07:00 | 2023-05-19
07:53 | 2023-05-19
12:02 | 2023-05-19
12:00 | 2023-05-19
11:52 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website