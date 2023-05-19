بالصور.. هكذا كان اللقاء الأول بين السيسي والأسد

وثّقت صور التقطتها عدسات الكاميرات في جدة أول لقاء يجمع بين الرئيس السوري بشار الأسد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" صور الرئيسين خلال مصافحة بعضهما بعضا، حيث دار حديث صغير بينهما أثناء الاستعداد للصورة التذكارية في قمة جدة.

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ووصل الرئيس السوري بشار الأسد مساء أمس الخميس إلى جدة لحضور أعمال القمة العربية الـ32، بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية. ووصل الرئيس السوري بشار الأسد مساء أمس الخميس إلى جدة لحضور أعمال القمة العربية الـ32، بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية.