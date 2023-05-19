الرئيس التونسي: لوضع حد للانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني

أكدَ الرئيس التونسي قيس سعيد أنّ "التحديات التي نواجهها كبيرة وأهمها المحافظة على دولنا"، وقال: "تونس ثابتة على استقلال استقرارها وعدم الانخراط في أي تحالف ضد آخر. العالم الذي يتشكل اليوم يجب ألا يتشكل على حساب أمتنا بل نريد أن نكون شركاء في ذلك".

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واعتبر سعيد في كلمة ألقاها في القمة العربية في جدة أنَّ "تغييب المؤسسات الوطنية غرضه نشر الفوضى في دولنا"، مشدداً على ضرورة وضع حد للانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والصمت الدولي تجاهها نفس الأمن"، وقال: "ندعو بشكل عاجل إلى وقف سفك الدماء في السودان وأن يستعيد اليمن السعيد سعادته، كما ندعم أن يحسم الشعب الليبي أمره بنفسه عبر الانتخابات".