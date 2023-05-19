الأسد: ندعو إلى مراجعة النظام الداخلي للجامعة العربية

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن العالم العربي يقف أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوضاعه، مشدداً على وجوب "تطوير منظومة عمل الجامعة العربية وآلياتها كي تتماشى مع العصر"، وقال: "الأزمات في المنطقة سببها تصدعات نشأت في الساحة العربية وعلينا أن نمنع التدخلات الخارجية في شؤوننا".

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واعتبر الأسد في كلمة ألقاها في القمة العربية في جدة، أنَّ "الأمل يتزايد مع التقارب العربي - العربي والانطلاق لمرحلة جديدة من العمل المشترك"، مشدداً على أهمية إستعادة الجامعة العربية لدورها، وقال: "ندعو إلى مراجعة النظام الداخلي للجامعة العربية، ونقول أيضاً إنَّ العمل العربي المشترك بحاجة إلى أهداف مشتركة وسياسة موحدة ومبادئ واضحة".