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عربي-دولي

الأسد: ندعو إلى مراجعة النظام الداخلي للجامعة العربية

Lebanon 24
19-05-2023 | 09:15
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن العالم العربي يقف أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوضاعه، مشدداً على وجوب "تطوير منظومة عمل الجامعة العربية وآلياتها كي تتماشى مع العصر"، وقال: "الأزمات في المنطقة سببها تصدعات نشأت في الساحة العربية وعلينا أن نمنع التدخلات الخارجية في شؤوننا".
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واعتبر الأسد في كلمة ألقاها في القمة العربية في جدة، أنَّ "الأمل يتزايد مع التقارب العربي - العربي والانطلاق لمرحلة جديدة من العمل المشترك"، مشدداً على أهمية إستعادة الجامعة العربية لدورها، وقال: "ندعو إلى مراجعة النظام الداخلي للجامعة العربية، ونقول أيضاً إنَّ العمل العربي المشترك بحاجة إلى أهداف مشتركة وسياسة موحدة ومبادئ واضحة".
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