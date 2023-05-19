رئيس جيبوتي: القضية الفلسطينية تمر بأحلك الظروف

قال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر في القمة العربية إنه "لا بدّ من مواقف عربية موحدة لمواجهة التحديات"، مؤكداً على أهمية الجهود العربية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

وشدّد عمر على أن القوة هي في وحدة العرب وتماسكهم ودعمهم للقضايا العاجلة، معتبراً أنَّ "القضية الفلسطينية تمر بأحلك الظروف في ظل إمعان الاحتلال في التنكيل بالشعب الفلسطيني الأعزل".

Advertisement

ورحب عمر بـ"الجهود المحلية والإقليمية الدولية التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في السودان"، وأضاف: "كذلك، نؤكد دعمنا الكامل للجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الليبية عبر تسوية ليبية - ليبية وتنظيم الانتخابات بأسرع وقت ممكن".