ولي العهد الكويتي: الانتهاكات الإسرائيلية تمس الوضع التاريخي للقدس

رأى ولي العهد الكويتي مشعل الجابر الصباح أن "التفاهمات بين السعودية وإيران ستنعكس إيجابا على المنطقة".

وفي كلمة له القاها في القمة العربية في جدة، اشار الصباح الى ان "الاضطرابات العالمية لها تبعات خطيرة وتحتم علينا وضع آليات مناسبة لمواجهتها".

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وأمل أن تكون عودة سوريا إلى الجامعة العربية مقدمة لإنهاء الأزمة، وقال نجدد تأييدنا لقرار الجامعة العربية بعودة سوريا إلى بيت، ونرفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري.

واضاف: "نتمسك بمبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكداً أن "الانتهاكات الإسرائيلية تمس الوضع التاريخي للقدس".