Advertisement

عربي-دولي

تحذيرات خلال الأيّام المقبلة... عاصفة مغناطيسية ستؤثر على الأرض

Lebanon 24
19-05-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1068719-638201145896050505.jpg
Doc-P-1068719-638201145896050505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر علماء الفلك من عاصفة مغناطيسية طويلة بشكل غير طبيعي ستؤثر على الأرض خلال الأيام المقبلة.

وتبعا لتوقعات بعض الخبراء فإن "نهاية هذا الأسبوع ستكون مستقرة نوعا ما إذ من المتوقع أن تكون التقلبات في المجال المغنطيسي الأرضي في حدود نقطة أو نقطتين، ولكن بعد فترة الهدوء هذه ستؤثر على الأرض عاصفة مغناطيسية طويلة، وستتبدأ تأثيراتها من مساء الاثنين 22 أيار".
Advertisement

وطوال نهار الاثنين القادم تبعا للتوقعات من المفترض أن تكون شدة تأثير العاصفة المعناطيسية بمعدل نقطتين، ومساء ذلك اليوم من المفترض أن تزداد هذه الشدة لتصبح بمعدل أربع نقاط، وسيستمر تأثير العاصفة طوال يوم الثلاثاء 23 أيار.

وأشار بعض الخبراء أيضا إلى "أن العاصفة المغناطيسية قد تصل شدتها إلى مستوى جديد يوم الأربعاء 24 أيار، إذ ستبلغ قوتها 5 نقاط، أي ما يعادل عاصفة مغناطيسية شديدة التأثير، وستنخفض تأثيرات العاصفة قليلا يوم الخميس 25 أيار".

وطوال يومي الخميس والجمعة 25 و26 أيار الجاري من المفترض أن تكون قوة الاضطرابات المغناطيسية الأرضية ضمن معدل أربع نقاط، ومساء الجمعة من المفترض أن تنخفض هذه الشدة إلى مستوى 3 نقاط. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:22 | 2023-05-19
07:00 | 2023-05-19
07:53 | 2023-05-19
12:02 | 2023-05-19
12:00 | 2023-05-19
11:52 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website