أميركا تفرض عقوبات إضافية على روسيا... من شملت؟

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أضافت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، 71 كيانا إلى قائمة تجارية سوداء بسبب دعمها روسيا فيما أعلنت دول مجموعة السبع فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.وتستهدف إجراءات وزارة الخزانة الأميركية، أي دعم يقدم للجيش الروسي، وتوسع نطاق القيود المفروضة على صادرات روسيا وروسيا البيضاء.القائمة تشمل السوداء 69 كيانا روسيا وواحدا من أرمينيا وواحدا من قيرغيزستان.وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة على الصادرات تستهدف مشروعات النفط والغاز في روسيا وروسيا البيضاء. (سكاي نيوز)