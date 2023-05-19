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البرهان يعين الكباشي نائبا للقائد العام للقوات المسلحة

Lebanon 24
19-05-2023 | 11:26
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أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، الجمعة، تعيينات جديدة في المؤسسة العسكرية، وذلك عقب إعفاء قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، من منصب نائب رئيس مجلس السيادة.
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وجاءت التعيينات الجديدة كالتالي:

- الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة.
- الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة.
- الفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم كريمة، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة.
وفي وقت سابق اليوم، عين البرهان زعيم المتمردين السابق مالك عقار في منصب نائب رئيس مجلس السيادة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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