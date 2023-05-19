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عربي-دولي

أردوغان يواجه بايدن: هل يمكن لشخص يخوض جولة ثانية من الانتخابات أن يكون ديكتاتورا؟

Lebanon 24
19-05-2023 | 12:30
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علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصفه بـ"المستبد"، وتساءل: "هل يمكن لشخص يخوض جولة ثانية من الانتخابات أن يكون ديكتاتورا؟".

وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن إنترناشيونال": "هل يمكن لشخص يذهب إلى الجولة الثانية وليس الأولى، أن يكون ديكتاتورا؟".
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وتساءل: "أي نوع من الديكتاتورية هذه؟ حيث تحالف الجمهور يدخل البرلمان بـ 322 نائبا والشخص الذي يرأسه يحل أولا ويتجه إلى جولة ثانية".

وردا على سؤال فيما إذا كان سيعمل مع إدارة بايدن في حال انتخابه مجددا، أكد أردوغان أنه سيعمل مع إدارة بايدن أو أي شخص يأتي محله إلى البيت الأبيض.

وبخصوص الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، أعرب الرئيس عن ثقته بأن الشعب سيظهر قوة الديمقراطية التركية.

وردا على سؤال طرحته الصحفية "لقد فزتم بسهولة في كل انتخابات دخلتم فيها خلال العشرين عاما الماضية، وحطمتم الأرقام القياسية في الانتخابات، لقد وصلت الانتخابات إلى الجولة الثانية لأول مرة في تاريخ تركيا، ما مدى ارتياحكم الآن؟"، أجاب أردوغان قائلا:" أؤمن أن شعبي سيظهر الديمقراطية التركية القوية في الانتخابات التي ستجري الأحد 28 ايار أيضا، لقد كانت هناك نسبة مشاركة قوية ناهزت 90 بالمئة في الجولة الأولى".

ونوه الرئيس التركي بأن نسبة المشاركة تلك مهمة للغاية وقل نظيرها في العالم. (روسيا اليوم)       

المصدر: روسيا اليوم
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