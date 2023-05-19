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بايدن يدعم تدريب طياري أوكرانيا على استخدام مقاتلات "إف-16"

Lebanon 24
19-05-2023 | 12:21
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كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض عن تأييد تدريب الولايات المتحدة طيارين أوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16"، والتي طالما طالبت كييف بالحصول عليها في مواجهة غزو موسكو.
 
وعبر بايدن، وفي خلال اجتماع قادة مجموعة السبع في اليابان، عبر عن دعمه "لمبادرة مشتركة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات إف -16"، بحسب المسؤول. 
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وكان "لبنان 24" ترجم مقالا من صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية جاء فيه أن العديد من الحلفاء الأوروبيين على استعداد لتسليم طائراتهم من طراز F-16 إلى أوكرانيا. لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي يجب أن توافق على أي نقل للطائرات الأميركية الصنع، لا تزال غير مقتنعة بأن أوكرانيا بحاجة إلى الطائرات الباهظة الثمن، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في العديد من الترسانات العسكرية الحديثة. لقراءة الخبر كاملاً الرجاء الضغط هنا
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