بايدن يدعم تدريب طياري أوكرانيا على استخدام مقاتلات "إف-16"

كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض عن تأييد تدريب الولايات المتحدة طيارين أوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16"، والتي طالما طالبت كييف بالحصول عليها في مواجهة غزو موسكو.



Advertisement وعبر بايدن، وفي خلال اجتماع قادة مجموعة السبع في اليابان، عبر عن دعمه "لمبادرة مشتركة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات إف -16"، بحسب المسؤول.