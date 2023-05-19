Advertisement

عربي-دولي

أبو الغيط يدعو إيران وتركيا للانخراط في التهدئة مع دول الجوار

Lebanon 24
19-05-2023 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1068789-638201273296719235.jpg
Doc-P-1068789-638201273296719235.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إيران وتركيا للانخراط في التهدئة مع دول الجوار، أسوة بالجانب العربي.

وأفاد بأن الجانب العربي يطرح التهدئة تجاه جواره وينبغي لتركيا وإيران تحديدا التعامل بإيجابية مع هذه الخطوة العربية. وقال أمين عام الجامعة العربية إن عودة سوريا بداية لانخراط عربي لحل الأزمة السورية.
Advertisement

وصرح أبو الغيط بأن قرار عودة سوريا له رمزية واضحة للغاية، مشددا على أن استعادة سوريا مقعدها شأن عربي وإرادة عربية.

وذكر أن سوريا بحاجة إلى مساعدة إخوانها العرب وفي الوقت نفسه ينبغي لها أن تتفاعل مع خطوة المجموعة العربية تجاهها. وبين في السياق أن أبرز قرارات القمة العربية بجدة كان القرار المتصل بعودة سوريا إليها.

وأضاف أن قمة جدة اتصفت بالوضوح والتوافق خلال عمليات القمة، مشيرا إلى أنهم يتطلعون بأن تكون قمة جدة بداية لأن يحل العرب مشاكلهم بأنفسهم.

وأوضح أن العرب يرغبون في عدم ترك مشاكلهم للتدخلات الخارجية.

كما أكد أن القضية الفلسطينية موجودة في قلب إعلان جدة خصوصا في هذا الوقت الذي تضغط إسرائيل بكل عدوانيتها.

من جهته، رحب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، برسالتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصين يشي جين بينغ، التي بعثا بها إلى القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة.

وقال فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الـ 32 في جدة: "نرحب برسالة الرئيس الروسي والرئيس الصيني الموجهة إلى القمة".

وأضاف: "نأمل بأن تسهم عودة سوريا للجامعة العربية بإنهاء أزمتها"، مشددا على أن إعلان جدة أكد على مركزية القضية الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية السعودي على أن إعلان جدة أكد على تعزيز العمل العربي المشترك".

وتابع: "نعمل في السعودية بالتعاون مع واشنطن لبدء هدنة في السودان ونأمل أن تكون الهدنة بداية وتؤسس لحوار وحل للنزاع بين طرفي الصراع السودان"، معتبرا أن الوضع في السودان "مؤسف".

وأردف قائلا "من المهم الوصول لهدنة الآن"، داعيا الأطراف السودانية إلى التحلي بالمسؤولية واللجوء للحوار.

وذكر الوزير السعودي أن بلاده طرحت مبادرة لتأمين سلاسل إمدادات الغذاء للدول العربية، مضيفا أن المملكة تعتمد فكرا اقتصاديا حديثا لتحقيق الأمن الغذائي العربي.

كما شدد على ضرورة استثمار الموارد العربية بما يحقق مصالح الشعوب. (روسيا اليوم)      
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:22 | 2023-05-19
07:00 | 2023-05-19
07:53 | 2023-05-19
20:19 | 2023-05-19
19:12 | 2023-05-19
17:58 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website