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عربي-دولي

لافروف: الإسلام في روسيا يشهد نهضة غير مسبوقة

Lebanon 24
19-05-2023 | 16:30
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الإسلام في روسيا يشهد نهضة غير مسبوقة ويتعايش بانسجام مع الأديان الأخرى، مشيدا بمسلمي روسيا الذين دافعوا، ويواصلون الدفاع عن أمن البلاد.

وقال لافروف في فيلم "الطريق إلى العالم الإسلامي" الوثائقي: "يشهد الإسلام في روسيا نهضة وصعودا غير مسبوقين، كما يتعايش بانسجام مع الديانات الأخرى".
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وأضاف: "كشف عملنا المشترك عن تزامن واسع في التقييمات لقضايا العلاقات بين الحضارات والطوائف، التي تتم مناقشتها محليا وعلى المستوى الدولي. نحن متحدون في التمسك بالقيم الروحية والأخلاقية، ونرفض معاداة الإسلام، ومعاداة المسيحية وأي شكل آخر من أشكال التعصب الديني".

وأشار إلى الاعتراف الواسع في العالم الإسلامي بحقيقة أن المسلمين الروس شركاء كاملين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والروحية للبلاد، ويقفون جنبا لجنب مع باقي الروس، ودافعوا بشجاعة ويواصلون الدفاع عن أمن روسيا.

وشدد لافروف على أن "هذا واضح بشكل خاص الآن في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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