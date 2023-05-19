Advertisement

عربي-دولي

الفاتيكان ينفي إرسال "مهمة سلام" إلى موسكو

Lebanon 24
19-05-2023 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1068801-638201300279051534.jpg
Doc-P-1068801-638201300279051534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت إدارة الكنائس الشرقية في الفاتيكان صحة الأنباء حول أن رئيس الأساقفة كلوديو غوغيروتي، سيشارك في "مهمة سلام" أوفدها الفاتيكان إلى روسيا.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الجمعة: "أخذت الأنباء عن وجود بعثة سلام يقودها رئيس الأساقفة كلاوديو غوغروتي، أبعادا دولية... ونحن نعلمكم أن غوغروتي لا يعلم شيئا عن هذا الأمر".
Advertisement

ويوم أمس، ذكرت مدونة "إل سيسموغرافو" المختصة بشؤون الفاتيكان، دون الإشارة إلى مصادر معلوماتها، أن موسكو وكييف اتفقتا على اقتراح البابا فرانسيس لاستقبال مبعوثيه الخاصين لمناقشة الهدنة. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:22 | 2023-05-19
07:00 | 2023-05-19
07:53 | 2023-05-19
20:19 | 2023-05-19
19:12 | 2023-05-19
17:58 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website