موسكو: تهديدات واشنطن لجورجيا تبدو غريبة

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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرتشوك، بأن التهديدات الأميركية لجورجيا بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا تبدو غريبة.وقال أوفيرتشوك: "إلغاء التأشيرات للمواطنين الجورجيين لزيارة روسيا الاتحادية، وكذلك استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بلدينا، ما هي إلا أمور إنسانية بحتة".وأضاف أن حوالي مليون روسي لهم صلات أو جذور في جورجيا، ولهذا السبب وحده، كان ينبغي على واشنطن الترحيب بالتقارير عن استئناف الرحلات الجوية المباشر بين البلدين.واعتبارا من 15 ايار، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلغاء نظام التأشيرات للمواطنين الجورجيين.وأوضحت موسكو، أن القرارات المتخذة تتماشى مع نهج روسيا المبدئي المتمثل في تسهيل شروط الاتصال والتواصل بين الروس والجورجيين باستمرار، على الرغم من غياب العلاقات الدبلوماسية. (روسيا اليوم)