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عربي-دولي

واشنطن تخصّص 103 ملايين دولار للسودان وجيرانه المتضرّرين من الأزمة

Lebanon 24
19-05-2023 | 17:58
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أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو.اس.ايد" عن تخصيص مبلغ أولي قدره 103 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إضافية لدعم السودان والدول المجاورة التي تعاني من آثار الأزمة الناجمة عن النزاع المسلح الذي اندلع منتصف أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
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وذكرت الوكالة الحكومية الأميركية في بيان أن "التمويل الجديد يشمل 8 ملايين دولار لجمهورية إفريقيا الوسطى و17 مليون دولار لتشاد و6 ملايين دولار لمصر و22 مليون دولار لجنوب السودان و50 مليون دولار للسودان للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناتجة عن الأزمة المستمرة".
وأوضح البيان أن أن مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور أعلنت عن المساعدات الجديدة خلال زيارة أجرتها إلى تشاد حيث التقت اللاجئين السودانيين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب القتال الأخير والشركاء الإنسانيين للحكومة الأميركية لتأثيرات الأزمة المستمرة.
وبيّن أن "المساعدات الإنسانية الإضافية المقدرة بـ 17 مليون دولار لتشاد ستخصص لدعم شركاء حكومة الولايات المتحدة (الأمميين) الذين يستجيبون لاحتياجات اللاجئين السودانيين الضعفاء وكذلك اللاجئين الموجودين بالقرب من الحدود التشادية - السودانية".
وحثّ الجهات المانحة الأخرى على مساعدتنا في سد الثغرات في التمويل الضروري نظرا لأن الصراع في السودان يجبر الشركاء في المجال الإنساني في جميع أنحاء المنطقة على اتخاذ خيارات صعبة حول كيفية معالجة الاحتياجات المعقدة بموارد محدودة - خاصة في أماكن مثل تشاد حيث الموارد الحالية مستنفدة بالفعل.
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