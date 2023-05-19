مكارثي: المفاوضات بشأن سقف الدين الأميركي ستستأنف خلال ساعات

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قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفين مكارثي في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز بيزنس" إن المفاوضات في شأن سقف الدين الأميركي ستستأنف خلال الساعات المقبلة.كانت المحادثات توقفت بصفة موقتة في وقت سابق أمس الجمعة بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب وإدارة الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين، بينما قال البيت الأبيض إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا.ولا يملك الجانبان سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد.وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو.