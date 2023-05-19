عشرات الآلاف يتظاهرون في صربيا ضد تصاعد موجة العنف

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تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الصربية بلغراد، أمس الجمعة، وسط تنامي المخاوف من ارتفاع معدلات الجريمة بعد حادثي إطلاق نار جماعيين ذهب ضحيتهما 18 قتيلا هذا الشهر.وهذه التظاهرة الحاشدة هي الثالثة منذ أسابيع التي تنظم تحت شعار "صربيا ضد العنف"، وقد دفعت بالآلاف إلى النزول للشوارع للمطالبة باستقالة مسؤولين كبار.وقالت يلينا ميهايلوفيتش، التي شاركت في تظاهرة الجمعة أمام البرلمان: "نحن غاضبون وفي حالة صدمة وعدم تصديق"، مضيفة: "هناك سؤال يتردد صداه لدينا جميعا: "أي بلد هذا نتركه لأطفالنا؟"ولم تشهد صربيا تظاهرات بهذا الحجم منذ الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي أدت إلى الإطاحة بسلوبودان ميلوسيفيتش قبل أكثر من عقدين.وطالب المتظاهرون الحكومة بإلغاء تراخيص قنوات تلفزيونية تروج لمحتوى عنيف وفرض حظر على صحف موالية للحكومة يتهمونها بإثارة التوترات، إضافة إلى استقالة وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات.