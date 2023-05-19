قمّة جدة توازن بين الأسد وزيلينسكي.. وهذه هي الدلالات

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كتبت روزانا بو منصف في "النهار": في الشكل وازنت مفاجأة وصول الرئيس الاوكراني فولودمير زيلينسكي الى قمة المملكة العربية السعودية جملة عوامل: اولها ان دعوة رئيس النظام السوري بشار الاسد الى استعادة مقعد بلاده في الجامعة العربية التي اغضبت الولايات المتحدة والدول الغربية بسبب الاتهامات التي تساق ضد ممارساته في حق شعبه يوازنها استقبال زيلينسكي المدعوم بقوة من اميركا والدول الغربية من حيث اعطائه منصة للتوجه الى مجموعة الدول العربية التي اتسمت مواقفها بمحاولة عدم الاصطفاف بين الغرب وروسيا التي تقوم بالحرب ضد اوكرانيا .في الشكل ايضا اخذ وصول زيلينسكي المفاجىء بدعوة من المملكة السعودية بحسب بعض المعلومات، الانتباه الى مكان اخر غير الاحتفاء ببشار الاسد الذي لم تكن كلمته على مستوى الاحتفاء باعادته الى الجامعة وفق السياسيين انفسهم.في الشكل ايضا يسجل للمملكة اخراج القمة العربية من حيز اعتبارها حدثا سنويا تقليديا لا يقدم اي جديد بعد سنوات كثيرة من الجمود وعدم الفاعلية وخصوصا بعد سنوات جائحة كورونا الى تصدر الاهتمام الدولي من خلال الخطوة في اتجاه اعادة النظام السوري الى مقعده والتي اثارت جدلا كبيرا بغض النظر عن الاراء المتعددة على هذا الصعيد . واكملت ذلك باستقبال الرئيس الاوكراني والذي قد يتبين انه اتى وفق موازنة سياسية مدروسة .في المضمون اكثر ما لفت في الكلمة التي القاها ولي العهد السعودي قوله "اننا لن نسمح بان تتحول منطقتنا الى منطقة صراعات" وهو امر يكشف الى حد كبير استراتيجيته في السياسة الخارجية وهو امر كرره ايضا ابو الغيط غير البعيد من الموقف السعودي بقوله "لا بد من التمسك بالمصالح العربية لمواجهة ضغوط الاستقطاب الدولي ". ومنذ بدء روسيا الحرب على اوكرانيا، سعت السعودية لئلا تبدو منحازة الى اي طرف لا بل تموضعت كوسيط حيث نجحت في عملية اطلاق رهائن بين البلدين المتحاربين. وفي الوقت الذي تمسكت السعودية بموقفها في موضوع اسعار النفط من ضمن مجموعة اوبك بلاس مع روسيا، فانها تعهدت بتقديم 400 مليون دولار لاوكرانيا وكذلك فعلت الامارات العربية لجهة تقديم مساعدات لاوكرانيا على رغم علاقاتها الوثيقة مع موسكو ايضا.وعلى نقيض العادة في قمم جامعة الدول العربية التي تركز على الشؤون ذات الطابع إقليمي في الغالب ، فان استقبال زيلنسكي فيما هو على اهبة المشاركة في قمة مجموعة السبع في اليابان خلال عطلة الاسبوع، توفر له اهمية تواصله مع هذا الجزء من العالم والذي عانى ويعاني من الحرب الروسية على اوكرانيا. لا بل توفر له حضورا سياسيا وقدرة على مخاطبة الدول التي حافظت على حيادها وربما ايضا تواصلا مع بعض قادة الدول العربية، لا سيما في ظل الرغبة لدى هذه الدول في التوافق على حل ازمات المنطقة بما قد يوحدها للمساعدة في موضوع الحرب على اوكرانيا والتي كانت سببا رئيسا في تضرر الامن الغذائي في غالب دول المنطقة ولا سيما مصر . وقال زيلينسكي عبر تويتر "بداية زيارتي الأولى للمملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي" . فيما ان توجه زيلنسكي قد يدفع في اتجاه جهود وساطة اضافية بين روسيا واوكرانيا التي يسعى رئيسها توظيف اي تواصل او تأثير على الرئيس الروسي من اجل انهاء الحرب. وكان اخر التواصل الذي اجراه غير الدول الاوروبية مع الصين للعب دور في هذا الاطار . وهذا يعطي دفعا للمملكة السعودية على صعيد دورها الاقليمي والبعد الدولي المكمل لطموحها القيادي . ورئاسة القمة التي عقدت للسعودية للسنة المقبلة قد تكون تنبىء تبعا لذلك بمبادرات قد تخرج عن التقليد وتدفع في الاتجاه التي تؤشر اليه التحركات السعودية الاخيرة .