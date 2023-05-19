تزويد أوكرانيا بطائرات "أف-16"... هذا ما كشفه مستشار الأمن القومي الأميركي

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كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن واشنطن "ستعمل مع حلفائها" بشأن تزويد كييف بطائرات "أف-16" وتدريب الطياريين الأوكرانيين.وقال إن "الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها خلال الأشهر المقبلة بعد إطلاق دورات تدريب طيارين أوكرانيين على استخدام مقاتلات أف-16، لتحديد عدد وموعد تزويد كييف بتلك المقاتلات والجهة التي ستسلمها لها".ويعتبر هذا أول تصريح رسمي يرتبط بموافقة أميركية لمنح طياري أوكرانيا تدريبا على استخدام مقاتلات "إف-16".وقال مصدر لقناة "الحرة"، الجمعة، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يؤيد فكرة تدريب الولايات المتحدة لطيارين أوكرانيين على استخدام "إف-16"، التي طالما طالبت كييف بالحصول عليها في مواجهة غزو موسكو.ورحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بدعم الرئيس بايدن، لتدريب الولايات المتحدة طيارين أوكرانيين على استخدام مقاتلات "أف-16".