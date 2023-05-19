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عربي-دولي
رئيسان سيحضران في مكان ضُرب بـ"النووي".. من هما؟
Lebanon 24
19-05-2023
|
23:26
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، "يتطلع" إلى لقاء نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في هيروشيما، مؤكدا بذلك أن الزعيمين سيلتقيان على هامش قمة مجموعة السبع.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن "الرئيس يتطلع إلى فرصة لقائه وجها لوجه"، من دون أن يقدم تفاصيل عن موعد عقد المحادثات.
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وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد أعلنت، السبت، أن زيلينسكي سيحضر قمة مجموعة السبع، الأحد.
وقالت إن زيلينسكي سيعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، خلال إقامته.
وأضافت أن زيلينسكي سيشارك في جلسة بشأن السلام والأمن إلى جانب زعماء مجموعة السبع والدول التي تمت دعوتها لحضور القمة.
ومن المقرر أن يصل الرئيس الأوكراني إلى هيروشيما، السبت، ومن المتوقع أن يعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية.
وتعتبر أوكرانيا محور اهتمام زعماء مجموعة السبع في القمة التي تستمر ثلاثة أيام في مدينة هيروشيما اليابانية.
المصدر:
الحرة
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