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عربي-دولي

رئيس هذه الدولة يعلن استعداد بلاده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
19-05-2023 | 23:34
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أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو استعداد بلاده للعمل كوسيط بين موسكو وكييف لتجنب المزيد من التصعيد للنزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن عقوبات الغرب غير فعالة ولا تساهم في الحوار.

ونقلت صحيفة "أساهي" اليابانية عن ويدودو قوله: "النزاع في أوكرانيا مستمر منذ عام، والعقوبات لم تكن فعالة بما يكفي لإيقافه. الحوار مهم للغاية ويجب الحفاظ عليه. موقف إندونيسيا المحايد يعني أنها لم توافق على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون ضد روسيا".
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وأضاف الرئيس الإندونيسي أن بلاده "مستعدة لتكون بمثابة وسيط بين روسيا وأوكرانيا". وأوضح ويدودو أن "إندونيسيا مستعدة للقيام بدورها للتغلب على الخلافات.. يجب تحقيق السلام في أسرع وقت ممكن، لأن الناس في النهاية يصبحون ضحايا".

وفي تشرين الثاني من العام 2022، خلال قمة مجموعة العشرين في بالي، حاولت إندونيسيا، وكذلك الرئيس ويدودو شخصيا، تخفيف حدة خطاب الدول الغربية بشأن روسيا.

وكان ويدودو أول زعيم للبلاد يزور كلا من روسيا وأوكرانيا الصيف الماضي، في محاولة لإقامة حوار بين البلدين. وفي وقت لاحق، أكدت إندونيسيا مرارا موقفها المحايد واستعدادها للاستماع إلى طرفي النزاع.
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