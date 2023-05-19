21
o
بيروت
23
o
طرابلس
11
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رئيس هذه الدولة يعلن استعداد بلاده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
19-05-2023
|
23:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو استعداد بلاده للعمل كوسيط بين موسكو وكييف لتجنب المزيد من التصعيد للنزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن عقوبات الغرب غير فعالة ولا تساهم في الحوار.
ونقلت صحيفة "أساهي" اليابانية عن ويدودو قوله: "النزاع في أوكرانيا مستمر منذ عام، والعقوبات لم تكن فعالة بما يكفي لإيقافه. الحوار مهم للغاية ويجب الحفاظ عليه. موقف إندونيسيا المحايد يعني أنها لم توافق على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون ضد روسيا".
Advertisement
وأضاف الرئيس الإندونيسي أن بلاده "مستعدة لتكون بمثابة وسيط بين روسيا وأوكرانيا". وأوضح ويدودو أن "إندونيسيا مستعدة للقيام بدورها للتغلب على الخلافات.. يجب تحقيق السلام في أسرع وقت ممكن، لأن الناس في النهاية يصبحون ضحايا".
وفي تشرين الثاني من العام 2022، خلال قمة مجموعة العشرين في بالي، حاولت إندونيسيا، وكذلك الرئيس ويدودو شخصيا، تخفيف حدة خطاب الدول الغربية بشأن روسيا.
وكان ويدودو أول زعيم للبلاد يزور كلا من روسيا وأوكرانيا الصيف الماضي، في محاولة لإقامة حوار بين البلدين. وفي وقت لاحق، أكدت إندونيسيا مرارا موقفها المحايد واستعدادها للاستماع إلى طرفي النزاع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا البنك يوزّع مئات ملايين الدولارات على عملائه الشهر المقبل!
Lebanon 24
هذا البنك يوزّع مئات ملايين الدولارات على عملائه الشهر المقبل!
14:14 | 2023-05-19
19/05/2023 02:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأساوي يودي بحياة إبن الـ22 عاماً
Lebanon 24
حادث مأساوي يودي بحياة إبن الـ22 عاماً
12:54 | 2023-05-19
19/05/2023 12:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة لافتة لوئام وهاب عن رياض سلامة... هذا ما قاله فيها
Lebanon 24
تغريدة لافتة لوئام وهاب عن رياض سلامة... هذا ما قاله فيها
07:10 | 2023-05-19
19/05/2023 07:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب... السماء تُمطر ديداناً (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مرعب... السماء تُمطر ديداناً (فيديو)
08:00 | 2023-05-19
19/05/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستعود سوريا بقوّة إلى لبنان؟
Lebanon 24
هل ستعود سوريا بقوّة إلى لبنان؟
04:00 | 2023-05-19
19/05/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:39 | 2023-05-20
فتاتان عربيتان تتزعمان أكبر شبكة للإتجار بالبشر.. لن تتوقعوا أفعالهما!
01:19 | 2023-05-20
على عمق خطير.. زلزالٌ كبير يضرب منطقة "حزام النار" وتحذيرٌ من "تسونامي"!
00:44 | 2023-05-20
كيف علّق مسؤولون أميركيون على حضور الأسد في القمة العربية؟
00:37 | 2023-05-20
بالصور.. السّيسي يؤدي العمرة على هامش قمة جدة
00:29 | 2023-05-20
"الحرب ليست خياراً".. رئيسة تايوان: لن نخضع للضغط الصيني
00:02 | 2023-05-20
"قنبلة علمية".. مدينة أميركية شهيرة مهددة بالغرق!
فيديو
ميقاتي من القمة العربية: نتطلع إلى رعاية المملكة للبنان ووقوف العرب إلى جانبه
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربية: نتطلع إلى رعاية المملكة للبنان ووقوف العرب إلى جانبه
09:50 | 2023-05-19
20/05/2023 09:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
02:43 | 2023-05-18
20/05/2023 09:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
20/05/2023 09:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact