23
o
بيروت
24
o
طرابلس
15
o
صور
22
o
جبيل
24
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"الحرب ليست خياراً".. رئيسة تايوان: لن نخضع للضغط الصيني
Lebanon 24
20-05-2023
|
00:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعهدت رئيسة تايوان تساي إنغ وين بالحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وسط توترات شديدة مع الصين التي تكثف الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.
وقالت تساي في خطاب ألقته في المكتب الرئاسي في تايبه بمناسبة الذكرى السابعة لتوليها الحكم إن تايوان لن تستفز ولن تخضع للضغط الصيني.
Advertisement
ومنذ أن تولت تساي السلطة في عام 2016، تكثف الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية لإجبار الجزيرة على قبول السيادة الصينية إذ أن بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وتهدد بإخضاعها لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.
وقالت تساي "الحرب ليست خيارا. لا يمكن لأي من الجانبين تغيير الوضع الراهن من جانب واحد بوسائل غير سلمية.. الحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار هو إجماع من العالم وتايوان".
من جهته قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الجمعة، إن زعماء مجموعة الدول السبع اتفقوا على السعي إلى حل سلمي للقضايا المتعلقة بتايوان.
وتستعد تايوان لانتخابات رئاسية مهمة في منتصف كانون الثاني المقبل، وتتصدر حالة التوتر مع الصين الحملة الانتخابية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا البنك يوزّع مئات ملايين الدولارات على عملائه الشهر المقبل!
Lebanon 24
هذا البنك يوزّع مئات ملايين الدولارات على عملائه الشهر المقبل!
14:14 | 2023-05-19
19/05/2023 02:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأساوي يودي بحياة إبن الـ22 عاماً
Lebanon 24
حادث مأساوي يودي بحياة إبن الـ22 عاماً
12:54 | 2023-05-19
19/05/2023 12:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة لافتة لوئام وهاب عن رياض سلامة... هذا ما قاله فيها
Lebanon 24
تغريدة لافتة لوئام وهاب عن رياض سلامة... هذا ما قاله فيها
07:10 | 2023-05-19
19/05/2023 07:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب... السماء تُمطر ديداناً (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مرعب... السماء تُمطر ديداناً (فيديو)
08:00 | 2023-05-19
19/05/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المحامين تعطي الإذن للنيابة العامة التمييزية بملاحقة محامي.. من هو ولماذا؟
Lebanon 24
نقابة المحامين تعطي الإذن للنيابة العامة التمييزية بملاحقة محامي.. من هو ولماذا؟
13:46 | 2023-05-19
19/05/2023 01:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2023-05-20
القمة العربية .. مسك الختام لتفاهمات المنطقة!
04:59 | 2023-05-20
عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب: ترقبوا الأعنف بين اليوم والغدّ
04:43 | 2023-05-20
لماذا غادر أمير قطر القمة العربية فجأة؟
04:17 | 2023-05-20
ناج من قصف هيروشيما يعارض زيارة زيلينسكي للمدينة.. هذا ما قاله!
03:30 | 2023-05-20
الأسد عاد إلى الحضن العربي.. هل يؤشر التقارب الإقليمي لتراجع النفوذ الأميركي؟
03:11 | 2023-05-20
فيديو مُحرج.. بايدن كاد يسقطُ أرضاً في اليابان ومشهدٌ يُظهر ما حصل معه!
فيديو
ميقاتي من القمة العربية: نتطلع إلى رعاية المملكة للبنان ووقوف العرب إلى جانبه
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربية: نتطلع إلى رعاية المملكة للبنان ووقوف العرب إلى جانبه
09:50 | 2023-05-19
20/05/2023 12:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
02:43 | 2023-05-18
20/05/2023 12:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
20/05/2023 12:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact