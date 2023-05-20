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عربي-دولي

"الحرب ليست خياراً".. رئيسة تايوان: لن نخضع للضغط الصيني

Lebanon 24
20-05-2023 | 00:29
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تعهدت رئيسة تايوان تساي إنغ وين بالحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وسط توترات شديدة مع الصين التي تكثف الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.

وقالت تساي في خطاب ألقته في المكتب الرئاسي في تايبه بمناسبة الذكرى السابعة لتوليها الحكم إن تايوان لن تستفز ولن تخضع للضغط الصيني.
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ومنذ أن تولت تساي السلطة في عام 2016، تكثف الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية لإجبار الجزيرة على قبول السيادة الصينية إذ أن بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وتهدد بإخضاعها لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.

وقالت تساي "الحرب ليست خيارا. لا يمكن لأي من الجانبين تغيير الوضع الراهن من جانب واحد بوسائل غير سلمية.. الحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار هو إجماع من العالم وتايوان".

من جهته قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الجمعة، إن زعماء مجموعة الدول السبع اتفقوا على السعي إلى حل سلمي للقضايا المتعلقة بتايوان.

وتستعد تايوان لانتخابات رئاسية مهمة في منتصف كانون الثاني المقبل، وتتصدر حالة التوتر مع الصين الحملة الانتخابية.
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