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عربي-دولي

بالصور.. السّيسي يؤدي العمرة على هامش قمة جدة

Lebanon 24
20-05-2023 | 00:37
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أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، كما زار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي صورًا للسيسي خلال أداء مناسك العمرة.
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ولاحقاً، عاد الرئيس المصري إلى بلاده بعد مشاركته في القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بمدينة جدة.

كلمة السيسي أمام القمة العربية

وفي كلمته أمام القمة العربية، رأى السّيسي أن "المنطقة تمرّ بظروف قاسية تهدد الحاضر والمستقبل"، معتبراً أن "الحفاظ على المؤسسات الوطنية لدولنا هو أمر ضروري وحيوي"، وأضاف: "لا بُدّ من تفعيل مفهوم العمل العربي المشترك، وسندعم كل الجهود لتفعيل التعاون العربي لمراعاة مصالحنا، كما أننا نؤكد أنَّ الأمن القومي العربي كلٌّ لا يتجزأ".
 
ورحّب السيسي بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، معلناً إستمرار مصر في جهودها لتثبيت التهدئة في غزّة، وقال: "نؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية لتحقيق السلام في المنطقة، كما نؤكد تمسكنا بمبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
 
وختم: "حان الوقت لاتخاذ زمام المبادرة لضبط العلاقات مع دول الجوار".
 
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