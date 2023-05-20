كيف علّق مسؤولون أميركيون على حضور الأسد في القمة العربية؟

Advertisement

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن المسؤولين في واشنطن يصرون على استمرار العقوبات الأميركية على سوريا، مؤكدين أن التقارب الإقليمي ليس علامة على تراجع نفوذ أميركا في الشرق الأوسط.وأضافت الصحيفة أن ذلك يسلط الضوء أيضاً على الفجوة الهائلة بين الولايات المتحدة وبعض أقرب شركائها في الشرق الأوسط بشأن سوريا، خصوصاً وأن إدارة بايدن مثل الأوروبيين، تعهدت بالحفاظ على سياسة العزلة والضغط على دمشق.وقال المسؤولون الأميركيون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لوصف المناقشات الدبلوماسية الحساسة، إنهم تشاوروا مع قادة الشرق الأوسط بشأن خطواتهم لتبني علاقات أعمق مع سوريا، ويقولون إن إدارة بايدن تدعم الأهداف العامة لتلك الدول في سوريا، بما في ذلك تقليص نفوذ إيران.وفي السياق، قال مسؤولٌ أميركي رفيع المستوى: "كان هناك خلاف بشأن التكتيكات وتسلسل العملية، لكن بشكل عام هناك توافق حول الأهداف النهائية، بما في ذلك فهم اعتزام واشنطن الإبقاء على العقوبات التي تمنع الشركات والدول من إجراء تعاملات تجارية مع دمشق".كذلك، نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي ثانٍ تصريحاته التي قال فيها إن "هذا لا يعني انهيار النفوذ الأميركي"، وأضاف: "هذا يعني أن دولاً مختلفة بينهم شركاء لنا قيموا الموقف وقرروا اتخاذ نهج مختلف"، مؤكداً أن ذلك يحدث في كل إدارة حول العالم وفي عدة قضايا.وفي المقابل، يري محللون سياسيون أن الفجوة بشأن سوريا بين واشنطن وشركاء رئيسيين من بينهم السعودية والأردن والإمارات، تسلط الضوء أيضاً على تغير الديناميكيات في العلاقات بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، إذ تواجه واشنطن اتهامات بأنها تتجاهل المنطقة لصالح التركيز على المنافسة مع الصين وروسيا.بدوره، قال أرون ديفيد ميلر الباحث بمؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي"، إنه تمت المبالغة بفكرة تخلي أميركا عن الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن البنتاغون يحتفظُ بقواعد مهمة في البحرين وقطر من بين أماكن أخرى"، وأضاف: "إنّ التركيز الأميركي المتنامي على منافسة القوى العظمى، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية في واشنطن، وزيادة الاستقلالية في ملف الوقود الأحفوري، كان لها تأثير في دفع العديد من الدول الإقليمية للتحوط من رهاناتهم".