تسليح وتهريب محروقات.. تجنيد أطفال في سوريا مقابل 40 دولار شهرياً!

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"أفاد تقرير نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "ميليشا موالية للنظام السوري في دير الزور وريفها الأطفال الذي تقل أعمارهم عن 18 عاما للعمل معهم مستغلين سوء الأوضاع التي يعيشها السكان هناك".وأوضح المرصد أن "ميليشا القاطرجي الموالية للنظام السوري تجند عشرات الأطفال وتسلحهم، حيث يعملون في حراسة وتأمين المركبات، مقابل رواتب شهرية".وأشار إلى أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين "14-17 عاما"، ويتم منحهم رواتب شهرية تبلغ 400 ألف ليرة سورية (أي ما يعادل 40 دولارا).وتقع في محافظة دير الزور أبرز حقول النفط السورية، وتسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية وأهمها حقل العمر النفطي، وهو الأكبر في البلاد، فضلاً عن حقلي التنك وجفرا. كذلك، تسيطر على حقل كونيكو للغاز.وتقع على الجهة الغربية حقول نفطية تسيطر عليها قوات النظام وتشمل حقول الورد والتيم والشولة والنيشان.ونقل المرصد عن مصادر أن عمليات تجنيد الأطفال "زادت من وتيرة تعاطي الحبوب المخدرة بين فئة الأطفال".وأوضح المرصد أن "ميليشيا القاطرجي تعمل في "تهريب المحروقات من مناطق قسد إلى مناطق النظام السوري"، حيث يعمل معها عدد من أبناء المنطقة الشرقية في سوريا لحماية منشآت نفطية ومستودعات تابعة تابعة لشركة "القاطرجي".وتعتبر شركة القاطرجي من الشركات الموضوعة على قوائم الإرهاب في بعض الدول مثل السعودية وعُمان، لوجود ارتباطات لها بالميليشيات الموالية للحرس الثوري الإيراني.وقالت الرياض في حزيران من العام 2022 إنه تم وضع "القاطرجي" ضمن قوائم الإرهاب لدورهات في تسهيل تجارة الوقود لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتعاون مع التنظيمات الإرهابية مثل الحرس الثوري الإيراني، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".وفي مطلع شباط الماضي نشر المرصد العديد من الصور لشاحنات وصهاريج تابعة لشركة القاطرجي في دير الزور".