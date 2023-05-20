Advertisement

عربي-دولي

فتاتان عربيتان تتزعمان أكبر شبكة للإتجار بالبشر.. لن تتوقعوا أفعالهما!

Lebanon 24
20-05-2023 | 01:39
A-
A+
Doc-P-1068877-638201688106757973.jpg
Doc-P-1068877-638201688106757973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر شابتين تبلغان من العمر 34 عاماً و36 عاماً، إلى محكمة الجنايات بتهمة "إدارة أكبر عصابة هجرة غير شرعية إلى دول أوروبا".

وقال موقع "صدى البلد" المصري إن الشابتين تدعيان "نانسي ورانا"، مشيراً إلى أنهما كونتا شبكة للاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لدول أوروبا من خلال تزوير التأشيرات والتسفير عبر المطارات والمراكب غير الشرعية، وتحصلتا على مبالغ كبيرة من المواطنين الحالمين بالسفر وساعدهما في ذلك عدد من الأشخاص.
Advertisement

وذكر الموقع المصري أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط العديد من الأشخاص قبل سفرهم للخارج بأوراق مزورة، وتم القيام بالتحريات اللازمة وضبط المتهمين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمتين هرّبتا مع آخرين مجهولين بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية، عددا كبيرا من المهاجرين حيث دبرتا انتقالهم من مصر إلى اليونان مرورا بألبانيا.

وذكر أمر الإحالة أن الشابتين انضمتا إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير نظامية من مصر إلى اليونان من أجل الحصول على مكسب مادي. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-05-20
04:59 | 2023-05-20
04:43 | 2023-05-20
04:17 | 2023-05-20
03:30 | 2023-05-20
03:11 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website