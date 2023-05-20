فتاتان عربيتان تتزعمان أكبر شبكة للإتجار بالبشر.. لن تتوقعوا أفعالهما!

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وقال موقع "صدى البلد" المصري إن الشابتين تدعيان "نانسي ورانا"، مشيراً إلى أنهما كونتا شبكة للاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لدول أوروبا من خلال تزوير التأشيرات والتسفير عبر المطارات والمراكب غير الشرعية، وتحصلتا على مبالغ كبيرة من المواطنين الحالمين بالسفر وساعدهما في ذلك عدد من الأشخاص.وذكر الموقع المصري أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط العديد من الأشخاص قبل سفرهم للخارج بأوراق مزورة، وتم القيام بالتحريات اللازمة وضبط المتهمين.وجاء في أمر الإحالة أن المتهمتين هرّبتا مع آخرين مجهولين بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية، عددا كبيرا من المهاجرين حيث دبرتا انتقالهم من مصر إلى اليونان مرورا بألبانيا.وذكر أمر الإحالة أن الشابتين انضمتا إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير نظامية من مصر إلى اليونان من أجل الحصول على مكسب مادي.