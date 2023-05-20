الأسد عاد إلى الحضن العربي.. هل يؤشر التقارب الإقليمي لتراجع النفوذ الأميركي؟

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رحب قادة الشرق الأوسط بالرئيس بشار الأسد في القمة العربية في جدة أمس الجمعة، مما يمثل انتصارًا كبيرًا للرئيس السوري الذي كان منبوذًا في السابق في الوقت الذي يسعى فيه لإغلاق الباب أمام عقد من الحرب الأهلية الدموية، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.وكتبت" إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد أكثر من 11 عاما على تعليق عضويتها تسلط الضوء أيضًا على الفجوة الهائلة بين الولايات المتحدة وبعض أقرب شركائها في الشرق الأوسط بشأن هذه القضية التي كانت توحدهما ذات يوم. وتعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مثل الحلفاء الأوروبيين، بالحفاظ على سياسة العزلة والضغط ضد الأسد. وقال مسؤولون أميركيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنهم تشاوروا مع قادة الشرق الأوسط بشأن خطواتهم لتبني علاقات أعمق مع سوريا. وأضافوا أن إدارة بايدن تدعم الأهداف العامة لتلك الدول في سوريا، بما في ذلك الأمل في تقليص نفوذ العدو المشترك إيران".وتابعت الصحيفة، "وقال مسؤول كبير: "كان هناك خلاف حول التكتيكات والتسلسل، ولكن هناك توافق بشكل عام حول الأهداف النهائية"، بما في ذلك الفهم بأن واشنطن تعتزم الإبقاء على عقوبات صارمة تمنع الشركات والدول من التعامل مع دمشق. وعلى الرغم من الآمال المبكرة في أن التمرد سيفسح المجال لسوريا أكثر انفتاحًا وديمقراطية، فقد تفوق الأسد على العشرات من خصومه واستعاد الأراضي بمساعدة اقتصادية وعسكرية من موسكو وطهران. وها هو الأسد الآن يتباهى بالسيطرة الاسمية على ما يقرب من ثلثي البلاد، وفقًا لتقديرات الولايات المتحدة، مع تضاؤل بقايا تنظيم الدولة الإسلامية بشدة".وأضافت الصحيفة، "يعكس التقارب اعترافًا في عواصم الشرق الأوسط بأنه، على الرغم من الجهود السابقة لتنمية معارضة شديدة للأسد، فشلت السياسة التي تقودها الولايات المتحدة لاستبدال الزعيم السوري، بعد أن مهدت الطريق لصعود الدولة الإسلامية وتوسيع القوة العسكرية الإيرانية على حدود الناتو. لكن المحللين يقولون إن الانفصال بشأن سوريا بين واشنطن والشركاء الرئيسيين - بما في ذلك المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة - يسلط الضوء أيضًا على الديناميات المتغيرة في العلاقات بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، حيث يتهم القادة العرب الولايات المتحدة بإهمال المنطقة لصالح التركيز على المنافسة مع الصين وروسيا".وبحسب الصحيفة، "قال آرون ديفيد ميلر، المسؤول السابق في وزارة الخارجية والآن في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إنه في حين أن فكرة تخلي أميركا عن الشرق الأوسط مبالغ فيها، إن تركيز الولايات المتحدة المتزايد على "منافسة القوى العظمى"، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية في واشنطن وزيادة الاستقلالية في الوقود الأحفوري، كان لها تأثير في دفع العديد من الدول الإقليمية إلى التحوط من رهاناتها. وأضاف: "الإشارات التي أرسلناها تجبر القوى الأصغر التي كانت تعتمد علينا، والتي كانت تتطلع إلينا للحصول على الدعم والضغط، على إعادة التكيف"."وتابعت الصحيفة، "تعكس الديناميكيات المتطورة التحديات التي واجهها بايدن في بناء الدعم بين الدول النامية، بما في ذلك البرازيل وجنوب إفريقيا وباكستان. وكافحت الإدارة من أجل الدعم عبر الشرق الأوسط والجنوب العالمي في حملتها لعزل موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث تزن تلك الدول أولويات الولايات المتحدة ضد النفوذ الصيني الموسع ومحاولات روسيا لمغازلة الدول المحبطة من الديمقراطيات الليبرالية في الغرب. ويتفق المسؤولون الأميركيون بشكل خاص مع استنتاج العديد من الدول العربية بأن الجهود المبذولة لتغيير سوريا قد تعثرت. ودعمت الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من دول الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر، المبادرات في وقت مبكر من الحرب لتدريب وتسليح المتمردين الذين يسعون للإطاحة بالأسد".وأضافت الصحيفة، "أكد مسؤولون أميركيون أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وهي مبادرة بقيادة السعودية والإمارات، لا تشكل تطبيعًا إقليميًا مع نظام الأسد، بل استمرارًا لاتجاه بدأ في 2018، عندما استأنفت البحرين والإمارات العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. هذا الشهر فقط، وافقت المملكة العربية السعودية على إعادة فتح سفارتها في دمشق. ويقول المسؤولون الأميركيون إن ظهور الأسد بين زملائه القادة في جامعة الدول العربية، التي تتمتع بسلطة عملية محدودة، ليس لحظة تحول للشرق الأوسط. إنهم يقللون من أهمية الاقتراح القائل بأن التقارب الإقليمي مع سوريا، على حساب الاحتجاجات الأميركية، هو مؤشر على وجود إيمان مشترك على نطاق واسع بتراجع الموقف الأميركي".وبحسب الصحيفة، "وقال مسؤول كبير ثان: "هذا لا يعني صعود وهبوط النفوذ الأميركي". وأضاف: "هذا يعني أن البلدان المختلفة، بما في ذلك شركاء بلدنا، قد قيمت الموقف وقرروا اتباع نهج مختلف لملاحقة المشاكل. يحدث ذلك في كل إدارة، حول العالم، حول مجموعة متنوعة من القضايا". وقال المسؤولون إنهم لا يتوقعون أن تختبر الدول العربية العقوبات الأميركية، المصممة لحظر الاستثمارات الكبرى. كانت بعض الدول العربية أقل دعما لتعميق العلاقات. وقالت قطر، التي كانت على خلاف مع دول خليجية أخرى في السنوات الأخيرة، إنها لا توافق على إعادة إدراج سوريا في جامعة الدول العربية لكنها لن تشكل "عقبة" أمام تحرك تدعمه قوى إقليمية".وتابعت الصحيفة، "يقول المسؤولون الأميركيون إنهم عملوا مع الدول العربية للتوصل إلى قائمة مطالب للأسد، لكنهم ما زالوا مشككين في أنه سيفي بها. بالإضافة إلى التحقق من النفوذ الإيراني واحتواء الصادرات السورية من الكبتاغون، تأمل الدول المجاورة في ترتيب عودة بعض ملايين اللاجئين السوريين الذين تسببت إقامتهم الطويلة في توتر اقتصاداتهم. وتم تعزيز التزام الإدارة بسياسة صارمة تجاه سوريا هذا الشهر من قبل مجموعة من المشرعين من الحزبين، الذين قدموا مؤخرًا مشروع قانون من شأنه أن يعزز العقوبات ويمنع الحكومة الأميركية من الاعتراف بنظام الأسد".وأضافت الصحيفة، "قال ويليام ف. ويتشسلر، المسؤول السابق في البنتاغون الذي يرأس برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، إنه بينما أبلغت إدارة بايدن عن رفضها لخطوات إعادة تأهيل علاقة الأسد بشركاء الشرق الأوسط، كان من الواضح أيضًا أن سوريا لم تعد أولوية أميركية. ويقول المسؤولون الأميركيون إن التقارب المتزايد لن يكون له تأثير يذكر على مهمة مكافحة التمرد الأميركية الجارية في شمال شرق سوريا، حيث لا يزال مئات من القوات الأميركية متمركزين لمنع عودة ظهور الدولة الإسلامية. ويقولون إن جيش الأسد الضعيف غير قادر على الضغط على تلك المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية السورية".