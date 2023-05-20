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عربي-دولي

كيف ردّ أردوغان على طلب الأسد انسحاب الجيش التركي من سوريا؟

Lebanon 24
20-05-2023 | 02:45
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسحب جنودها من سوريا بسبب "تواصل التهديد الإرهابي".

وعلّق أردوغان في مقابلة مع قناة "سي إن إن إنترناشيونال" على طلب رئيس النظام السوري بشار الأسد انسحاب الجنود الأتراك من سوريا، وقال الرئيس التركي: "لا نفكر بذلك، لأن التهديد الإرهابي متواصل".
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وكان الأسد أعلن أنه لن يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلا إذا سحبت تركيا قواتها من شمال سوريا.
المصدر: الجزيرة
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