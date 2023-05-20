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عربي-دولي

ناج من قصف هيروشيما يعارض زيارة زيلينسكي للمدينة.. هذا ما قاله!

Lebanon 24
20-05-2023 | 04:17
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عبّر كونيهيكو ساكوما، وهو أحد الذين لا زالوا على قيد الحياة بعد القصف الذري الأميركي لهيروشيما في آب 1945، عن معارضته زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمدينة في الظروف السياسية الحالية.

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وأضاف ساكوما، الذي يترأس رابطة المتضررين من القنبلة الذرية في هيروشيما، في مؤتمر صحافي: "كان بمقدوره القدوم في المستقبل، ويرى هيروشيما ويشاهد بقايا القصف. في ظل الظروف السياسية الحالية، يبدو وجود دوافع سياسية قوية جدا خلف الزيارة. سيجري زيلينسكي مساومات سياسية في هيروشيما، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن القبول بزيارته هذه".

وتولت اليابان رئاسة مجموعة السبع في الفترة من 19 إلى 21 أيار وتشهد مدينة هيروشيما فعاليات قمة المجموعة.
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