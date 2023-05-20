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عربي-دولي

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب: ترقبوا الأعنف بين اليوم والغدّ

Lebanon 24
20-05-2023 | 04:59
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يعود عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، للتحذير مجددا من زلازل مرتبطة بحركة الكواكب والهندسة التي تنشأ مع الأرض، ما يتسبب في أنشطة زلزالية.

وفي آخر تحذيراته، توقع العالم المثير للجدل أن هندسة الكواكب خلال اليوم السبت والغد الأحد قد تؤدي إلى أنشطة زلزالية عنيفة وعالية المخاطر.
 
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وأرفق تحذيره بمقطع فيديو لتوقعاته على حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها "SSGEOS" جاء فيه أنه يمكن أن تؤدي هندسة الكواكب والقمر في 20 و21 أيار إلى زيادة زلزالية في حدود الست درجات، وربما حدث زلزالي أقوى في حدود 22 أيار.

وقبلها حذر من أنشطة زلزالية قد تتخطى 8 على مقياس ريختر، بسبب تحركات كوكبي المريخ وزحل، مع تنامي ذلك الخطر خلال الأشهر القليلة القادمة، ليبلغ الذروة في آب.

وغرّد قائلا: "نحن ندخل ببطء وقتًا يزداد فيه احتمال النشاط الزلزالي M 8+. شاهد وقت هذه الهندسة (90-90 و 45-135) بين المريخ وزحل ينمو بشكل أقصر في الأشهر القليلة المقبلة. سيبلغ هذا النوع من الهندسة ذروته في آب وسيكون حرجًا للغاية". (العربية) 
 
 
 
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