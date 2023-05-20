عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب: ترقبوا الأعنف بين اليوم والغدّ

يعود عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، للتحذير مجددا من زلازل مرتبطة بحركة الكواكب والهندسة التي تنشأ مع الأرض، ما يتسبب في أنشطة زلزالية.



وفي آخر تحذيراته، توقع العالم المثير للجدل أن هندسة الكواكب خلال اليوم السبت والغد الأحد قد تؤدي إلى أنشطة زلزالية عنيفة وعالية المخاطر.

Planetary geometry in the next two days (20-21 May UTC time). I gave a detailed explanation in the latest video.https://t.co/I0PGp14Dwd



Check out the website for potential regions.https://t.co/eaCX11WeDt pic.twitter.com/0PEvJVJdls — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 19, 2023 Advertisement

وأرفق تحذيره بمقطع فيديو لتوقعاته على حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها "SSGEOS" جاء فيه أنه يمكن أن تؤدي هندسة الكواكب والقمر في 20 و21 أيار إلى زيادة زلزالية في حدود الست درجات، وربما حدث زلزالي أقوى في حدود 22 أيار.



وقبلها حذر من أنشطة زلزالية قد تتخطى 8 على مقياس ريختر، بسبب تحركات كوكبي المريخ وزحل، مع تنامي ذلك الخطر خلال الأشهر القليلة القادمة، ليبلغ الذروة في آب.



وغرّد قائلا: "نحن ندخل ببطء وقتًا يزداد فيه احتمال النشاط الزلزالي M 8+. شاهد وقت هذه الهندسة (90-90 و 45-135) بين المريخ وزحل ينمو بشكل أقصر في الأشهر القليلة المقبلة. سيبلغ هذا النوع من الهندسة ذروته في آب وسيكون حرجًا للغاية". (العربية)