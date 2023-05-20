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صحة

في أميركا... إكتشاف "حالة غير نمطية" لمرض خطير

Lebanon 24
20-05-2023 | 05:07
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اكتشف مسؤولو الصحة في أميركا حالة غير نمطية من "مرض جنون البقر" لدى بقرة في مسلخ بولاية كارولاينا الجنوبية.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية في بيان إن الحيوان "لم يدخل بتاتا قنوات السلخ ولم يشكل خطرا على الإمدادات الغذائية أو صحة الإنسان في الولايات المتحدة".
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وأضافت أن الولايات المتحدة لديها "حالة خطر ضئيل" في ما يتعلق بورم الدماغ الاسفنجي الذي يصيب البقر، كما يُطلق على المرض العصبي رسميا، و"لا نتوقع أي آثار تجارية نتيجة لهذا الاكتشاف".

وقد يسبب مرض جنون البقر داء كروتزفيلد-جاكوب المميت إذا تم تناول اللحوم الملوثة.

وتصيب هذه المتحوّرة غير النمطية بوتيرة متقطعة الأبقار الأكبر سنا، بينما ينتشر الشكل التقليدي للمرض عندما يطعم المزارعون قطعانهم لحوم الحيوانات المصابة وعظامها.

ويمثّل الشكل التقليدي من مرض جنون البقر خطرا أكبر على البشر.

وهذه المرة السابعة التي يكتشف مرض جنون البقر في الولايات المتحدة خلال السنوات العشرين الماضية، وكلّها من عدا واحدة، كانت غير نمطية، وفق المسؤولين. (سكاي نيوز)
 
 
 

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